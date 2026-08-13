Sporting Cristal descarta el Estadio Nacional y tiene otra prioridad para enfrentar a Alianza Lima

La directiva de Sporting Cristal planifica el partido de local ante Alianza Lima y tiene una idea que alegrará a todos sus hinchas. El Estadio Nacional no es opción y ahora sí jugarían de locales.

Sporting Cristal no pretende perder el tiempo y visualiza el partido ante Alianza Lima con gran optimismo respecto al recinto deportivo. Además de la preparación futbolística y de lo que representa una nueva edición de clásico entre ambos equipos, recientemente se pudo conocer que el Estadio Nacional quedará descartado para albergar el duelo y exista otra prioridad en la interna del Rímac.

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Fuente: Sporting Cristal.

Desde la directiva tienen la idea y vendrían gestionando todos los permisos correspondientes para recibir a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. El partido que se jugará en el fin de semana del 28 al 30 de agosto en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 tendría lugar en el recinto donde habitualmente Sporting Cristal juega de local, lo cual alegraría a los hinchas.

“Es probable, tendrán que sacar los permisos, que el Cristal vs. Alianza se juegue en el Gallardo. No en el Nacional porque se da entre las fechas del 29 y 30 de octubre y toca Hombres G en el Estadio Nacional. Además, el 31 habrá un festival de Halloween en el Nacional. Lo más probable es que el Cristal vs. Alianza, y lo decimos con tiempo, se juegue en el Gallardo. De hecho, Cristal y la ‘U’ ya jugaron en el Gallardo“; reveló Kevin Pacheco en ‘Fútbol Satélite‘.

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Recordemos también que el campo de juego del Estadio Nacional no ha mostrado su mejor versión durante los últimos partidos. Los duelos entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino y Sport Boys vs. Alianza Lima evidenciaron un pésimo estado de la cancha, por ende es que se entendería la elección del Estadio Alberto Gallardo como el recinto para recibir a celestes y blanquiazules.

El último recuerdo de un clásico disputado en el Estadio Alberto Gallardo

Si bien el Estadio Alberto Gallardo, por un tema de capacidad y logística, no está habituado a recibir grandes partidos del campeonato peruano, para irnos al último clásico no hay que alejarnos mucho en el pasado. Sporting Cristal enfretó a Universitario de Deportes el 21 de febrero de este año en un duelo válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 y en donde el resultado quedó igualado 2-2.

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Los goles para los rimenses fueron anotados por Leandro Sosa y Yoshimar Yotún, mientras que los tantos de los merengues los convirtieron José Carabalí y Álex Valera. En resumen, fue un partido que vivió de todo y que tuvo el apoyo de los hinchas de Sporting Cristal durante los 90 minutos, situación que podría repetirse pronto si es que consiguen los permisos para recibir a Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal gestiona jugar ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo .

gestiona jugar ante en el . Kevin Pacheco reveló que el Estadio Nacional albergará conciertos en esas fechas.

reveló que el albergará conciertos en esas fechas. El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima será entre el 28 y 30 de agosto.