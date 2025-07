Crisis en Alianza Lima: Cuatro bajas importantes ante Sporting Cristal y el difícil desafío de Gorosito

Estamos exactamente a una semana del duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Y la situación por tienda íntima no es la mejor. Si bien el plantel brilla en la Copa Sudamericana, en la Liga 1 sigue debiendo regularidad. Todo en parte por la rotación de jugadores. Ahora incluso podría agravarse la situación tras saber que tres elementos vitales no estarían ante los celestes.

Para entrar en contexto, primero hay que indicar que Alianza Lima y Sporting Cristal juegan este martes 5 de agosto. Chocando en el estadio de Matute, el duelo será válido por la fecha 4 del Torneo Clausura y se disputará desde las 8:00 PM. Así pues, el cuadro del técnico Néstor Gorosito tendría cuatro bajas vitales para el partido.

La noticia la brindó la periodista Ana Lucía Rodríguez. Dando la información en L1 MAX, la mujer de prensa reveló que el cuadro de Alianza Lima perdería cuatro jugadores para el duelo ante Sporting Cristal: “El día martes probablemente Alianza Lima juegue ante Sporting Cristal sin Carlos Zambrano. Además, Sergio Peña, Paolo Guerrero y Piero Cari están sentido. Alan Cantero todavía no está”.

De esta manera, el técnico Néstor Gorosito tendrá que tomar algunos puntos en consideración. Primero, debe guardar jugadores para el partido de la Copa Sudamericana y segundo, ver qué futbolistas podrían llegar bien para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal de este martes 5 de agosto.

Alianza informó sobre las lesiones. (Foto: Alianza Lima)

El dilema de Néstor Gorosito

Si bien se sabe que el técnico Néstor Gorosito prioriza más el torneo internacional que la liga doméstica, ya pasó durante la Copa Libertadores y ahora volvería a ocurrir con la Copa Sudamericana. Ante esto, el entrenador tiene que ensayar una nueva alineación para el cotejo ante Sporting Cristal.

Así pues, con todas las bajas, el técnico Néstor Gorosito pondría la siguiente alineación en Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés y Miguel Trauco en defensa; Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini y Jesús Castillo en la volante y Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos en la delantera.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan este martes 5 de agosto. Enfrentándose por la fecha 4 del Torneo Clausura, el duelo se desarrollará en el estadio de Matute desde las 8:00 PM.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará este martes 5 de agosto desde las 8:00 PM. Válido por la fecha 4 del Torneo Clausura, el duelo se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

