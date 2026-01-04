Sonó con fuerza en Sporting Cristal y se reveló el destino de Juan Lucumí tras descender con Ayacucho FC: “Fichaje sorpresa”

Una de las revelaciones de la Liga 1 2025 fue Juan Lucumí. A pesar de haber descendido a segunda división con Ayacucho FC y no conseguir números tan importantes de acuerdo a lo que mostraba en la cancha, el atacante colombiano dejó buenas sensaciones y ahora tendría todo cerrado para jugar en un equipo histórico del país que claramente no será Sporting Cristal.

Y es que no podemos perder de vista ni tampoco olvidar que en el tramo final del campeonato pasado se habló bastante de que Juan Lucumí interesaba mucho en Sporting Cristal. Es más, algunos periodistas deportivos aseguraban que tenía un acuerdo de por medio para ser anunciado. Finalmente esto no pasó y el extremo cafetero defendería la camiseta de Cienciano durante la temporada 2026.

“Juan Lucumí en negociaciones avanzadas con Cienciano con miras a la temporada 2026. El atacante disputó 30 partidos con Ayacucho en 2025, anotó 5 goles y dio 7 asistencias. La próxima semana habrán novedades sobre Juan Romagnoli, Fernando Pacheco y un fichaje sorpresa más”; fue la más reciente información que compartió Gustavo Adrianzén Romo a través de ‘X’.

El partido de Ayacucho FC en donde Juan Lucumí mostró todas sus condiciones

Teniendo en cuenta que descendió de categoría junto a Ayacucho FC y que no fue regular en sus rendimientos, hubo un partido en donde Juan Lucumí brilló con luz propia y demostró que tiene condiciones de sobra para jugar en un equipo que luche por objetivos más importantes. Este fue ante Universitario de Deportes el pasado 20 de octubre del 2025 en el Estadio Nacional.

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, la ‘U’ derrotó a Ayacucho FC por 2-1 y sufriendo. Además de que la visita disputó un buen partido, el atacante colombiano estuvo más picante que nunca. Anotó el gol para los suyos y fue un tremendo dolor de cabeza para los defensas merengues, a tal punto de que tras los 90′ de juego su nombre empezó a sonar en equipos de la capital.

Los fichajes de Cienciano con los que espera dar la hora en la temporada 2026

Con el arribo de Horacio Melgarejo como nuevo entrenador del plantel principal, Cienciano viene sumando refuerzos muy importantes pensando en la temporada 2026. Jugadores como Ítalo Espinoza, Gonzalo Falcón, Kevin Becerra, Claudio Núñez, Gerson Barreto, Ademar Robles y Matías Succar son quienes se han sumado, a la espera de que otros nombres como Fernando Pacheco y el mismo Juan Lucumí también puedan ser parte de las planificaciones.

