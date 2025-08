¿Debutan ante Alianza Lima? Las figuras de Sporting Cristal sin minutos en el Clausura

Sporting Cristal está a minutos de jugar ante Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura. El cuadro celeste tendrá que ir hasta Matute con el objetivo de conseguir el triunfo para prolongar su invicto, pero no será tarea fácil.

Si bien Sporting Cristal viene en un gran momento en el Torneo Clausura, y más con el regreso de Yoshimar Yotún, este es el partido que necesita ganar para demostrar que va de verdad por el primer lugar.

Paulo Autuori lo sabe muy bien y por eso podría recurrir a un elemento que no ha tenido minutos todavía en el Torneo Clausura. Siendo varios los futbolistas que todavía no juegan en la segunda parte del campeonato, son ocho los que por ahora no tienen opciones.

Haciendo un repaso de todos los jugadores que hasta ahora ha empleado el técnico Paulo Autuori en Sporting Cristal, son ocho los que no han sumado minutos en el Torneo Clausura: Jhilmar Lora, Alejandro Duarte, Gianfranco Chávez, Fabrizio Lora, Axel Cabellos, Renato Solís, Luis Iberico y Gustavo Cazonatti.

Cristal y su anuncio para el partido ante Alianza. (Foto: Sporting Cristal)

Ahora bien, muchos de ellos son las víctimas de la considerada purga y no seguirán en Sporting Cristal (caso Jhilmar Lora y Gianfranco Chávez), pero otros sí seguirán y solo es cuestión de tiempo como el de Luis Iberico, Alejandro Duarte o Renato Solís.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima y Sporting Cristal juegan hoy en Matute desde las 8:00 PM. Enfrentándose por la fecha 4 del Torneo Clausura, el duelo se dará este martes 5 de agosto.

¿Cómo ver gratis el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verá en vivo y en directo vía L1 MAX. También se podrá ver el partido gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú. Además, contarás con la opción de seguir la transmisión online por la aplicación de L1 MAX.

