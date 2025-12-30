Es tendencia:
Cambio total en Sporting Cristal, Grupo Innova Sports se desprendió de AGREF y definió su futuro

En una noticia de último minuto, el Grupo Innova Sports anunció la venta oficial de la agencia de deportistas AGREF.

Por Aldo Cadillo

Joel Raffo y Sporting Cristal.
© Producción Bolavip.Joel Raffo y Sporting Cristal.

El Grupo Innova Sports tomó una decisión clave que remece el fútbol peruano y a Sporting Cristal: vendió la agencia de representación de futbolistas AGREF para evitar cualquier conflicto de intereses con el club rimense.

El grupo empresarial, que posee el total de las acciones de Sporting Cristal, optó por desvincularse completamente de AGREF, agencia dedicada a la representación de futbolistas y con presencia en el mercado internacional. La medida apunta directamente a cerrar cualquier cuestionamiento sobre dobles roles en negociaciones, fichajes o proyecciones de jugadores.

Según se informó oficialmente, la transacción se realizó a favor de un fondo internacional con presencia en Europa y Emiratos Árabes Unidos, lo que eleva el impacto de la operación más allá del ámbito local. El fondo está representado en Portugal por la compañía Tactical Quotidian, una firma que empieza a ganar peso en el ecosistema del fútbol global.

Con esta venta, el Grupo Innova Sports envía un mensaje directo al entorno del fútbol peruano: Sporting Cristal quedará completamente al margen de cualquier actividad de representación de jugadores. La decisión busca blindar al club ante sospechas, fortalecer su imagen institucional y dejar en claro que, al menos en este punto, la prioridad es la transparencia y la credibilidad.

El Grupo Innova Sports vendió la agencia AGREF. (Foto: GIS)

Innova vendió AGREF

El Grupo Innova Sports tomó una decisión y vendió la agencia de futbolistas AGREF, que era el principal motivo de queja de los hinchas de Sporting Cristal por un conflicto de intereses. La noticia confirma un movimiento estratégico que busca despejar dudas y reforzar la transparencia institucional.

El liderazgo del nuevo propietario también llamó la atención. Tactical Quotidian es encabezada por el agente FIFA Tiago Eloi Santos, un nombre con experiencia en el mercado europeo y vínculos internacionales, lo que marca un nuevo rumbo para AGREF, que ahora se llamará AGREF International.

¿Quién es el dueño del Grupo Innova Sports?

Joel Raffo, es el socio fundador del Grupo Innova Sports y Enrique de la Piedra, es el gerente general.

¿Qué jugadores son de AGREF?

AGREF representa a varios jugadores peruanos tales como Sergio Peña, Renato Tapia, Renzo Garcés, Edison Flores, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Miguel Araujo, Luis Iberico, Fernando Pacheco, entre otros.

Datos claves

  • Grupo Innova Sports vendió la agencia AGREF para eliminar conflictos de intereses en Sporting Cristal.
  • El fondo internacional comprador está representado en Portugal por la firma Tactical Quotidian.
  • El agente FIFA Tiago Eloi Santos lidera la nueva etapa de AGREF International.
