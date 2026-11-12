Desde Sport Huancayo dejan una advertencia para Universitario: “En la cancha es un 11 contra 11”

Javier Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, analizó el duelo ante Universitario y sentenció que están más enfocados en lo suyo que en el rival de turno. Conoce los detalles de lo que dijo exactamente el argentino.

Con miras a la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 que definirá la suerte de varios equipos en el campeonato, el duelo entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes será uno de los más resonantes y relevantes. Con la definición en la zona más alta de la tabla de posiciones pensando en los play-offs, desde la interna del ‘Rojo Matador’ mandaron una advertencia.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Sabiendo que se disputan una final adelantada ante Universitario de Deportes junto a sus hinchas en el Estadio IPD Huancayo, en esta oportunidad fue Javier Sanguinetti quien calentó el partido de la mejor manera posible. Si bien se reconoce el poderío del rival y que para muchos podría ser favorito para campeonar, no dudó en asegurar que solo piensan en las virtudes propias.

“Es un partido de fútbol. Obviamente tiene condimentos porque es el último y es una final contra un grande, pero dentro del campo somos once contra once y nosotros nos fijamos solamente en nosotros. Creo que hemos tenido que pasar por bastantes momentos malos como para andar fijándonos en los demás. Con todo respeto porque sabemos lo que significa Universitario“; comentó Javier Sanguinetti en una reciente charla con el programa ‘L1 Radio‘.

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✅ EN VIVO Javier Sanguinetti



"Es un partido de fútbol, es una final, en la cancha es un 11 contra 11, un partido contra un grande, pero estamos preocupados por nosotros"#L1Radio



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El análisis de Javier Sanguinetti sobre el progreso de Sport Huancayo

Haciendo un análisis de cómo ha sido la temporada 2026 de Sport Huancayo y la oportunidad que hoy en día tienen de meterse a la historia de la institución, la palabra de Javier Sanguinetti fue clave para entender cuál es la mirada desde la interna de la plantilla. Además, hizo énfasis en la tranquilidad del grupo para darse cuenta de la mejoría conseguida y lo que puedan llegar a conseguir.

“Hay que estar tranquilos y disfrutar cada día los entrenamientos. Sabemos que nos jugamos algo muy importante y muy lindo. Contento por el equipo. Hemos encontrado una regularidad, hemos hecho una buena preparación a mitad de año que ahora se reflejado en la dinámica del equipo. Arrancamos el segundo torneo en zona de descenso, pero a base de esfuerzo y compañerismo nos hemos encontrado con resultados positivos. Nos afianzamos más“; apuntó.

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✅ EN VIVO Javier Sanguinetti



"Hay que estar tranquilos, disfrutar del día a día, es algo lindo, contento por el equipo, hemos encontrado una regularidad, arrancamos el zona de descenso"#L1Radio



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Día, hora y dónde ver Sport Huancayo vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes se disputará el próximo domingo 22 de noviembre desde las 15:00 horas en el Estadio IPD Huancayo. El duelo podrá ser visto oficialmente por medio de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de una cobertura exclusiva.

DATOS CLAVES

Javier Sanguinetti habló en L1 Radio sobre el duelo contra Universitario de Deportes .

habló en sobre el duelo contra . Sport Huancayo y Universitario jugarán el 22 de noviembre a las 15:00 horas .

y jugarán el a las . El partido será transmitido por L1 MAX desde el Estadio IPD Huancayo.