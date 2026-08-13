Tras la lesión de Marco Huamán, Pablo Guede escogió al reemplazante para recibir a UTC en Matute

Marco Huamán estará fuera de las canchas por varios partidos y Alianza Lima alista a su reemplazo ideal. Pablo Guede tomó una decisión al respecto y ya tiene elegido al protagonista.

Luego del empate 1-1 ante Sport Boys, en Alianza Lima surgió un malestar por la lesión de Marco Huamán. El defensor tuvo que salir antes de los 10 minutos de juego por un fuerte pisotón en el tobillo y se estima que al menos estaría un mes fuera de las canchas. Es así que ahora Pablo Guede tomó una decisión al respecto y empieza a visualizar al jugador ideal como reemplazante en la defensa.

Publicidad

De acuerdo a una reciente información por parte del periodista Gerson Cuba, el comando técnico de Alianza Lima liderado por Pablo Guede entiende que la mejor opción de reemplazo para Marco Huamán sería Nicolás Díaz. El chileno que llegó en este Torneo Clausura 2026 tendría la oportunidad del titularato, aunque existe la posibilidad de un cambio en defensa para aliviar el tema.

“Marco Huamán estará fuera mínimo un mes y ahora quien viene siendo utilizado en estos momentos y tiene muchas posibilidades de arrancar el sábado es Nicolás Díaz. Pablo Guede ha probado a Nicolás Díaz de lateral izquierdo y también a Mateo Antoni pasando a Díaz de central. Aún falta el partido de práctica, pero esa es la idea que manejan en Alianza Lima“; reveló.

Publicidad

Teniendo en cuenta que el club informó que Marco Huamán sufrió un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior en el tobillo derecho luego del duelo Sport Boys vs. Alianza Lima, está clarísimo que el equipo requiere mantener la regularidad en defensa y prácticamente deberán acomodarse un mes con otro jugador por el carril izquierdo, así que la opción de Nicolás Díaz parece fija.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido ante UTC por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima se encuentra en la segunda posición del Torneo Clausura 2026 con 8 puntos hasta el momento que se han disputados 4 fechas. Los blanquiazules vienen de igualar 1-1 ante Sport Boys el fin de semana pasado en el Estadio Nacional y ahora se preparan para recibir a UTC en Matute para volver al camino de la victoria, de lo contrario empezarían a complicarse más de la cuenta.

Publicidad

El partido entre blanquiazules y cajamarquinos está programado para el próximo sábado 15 de agosto a las 19:30 horas y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. La fiesta de los hinchas está totalmente garantizada ya que recientemente se anunció la venta de más de 25 mil entradas, así que ahora esperan que el equipo responda en la cancha y consiga los tres puntos.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Marco Huamán estará un mes fuera por un desgarro en el tobillo.

estará un mes fuera por un desgarro en el tobillo. Nicolás Díaz asoma como el reemplazante de Marco Huamán en la defensa.

asoma como el reemplazante de en la defensa. Alianza Lima enfrentará a UTC el sábado 15 de agosto en Matute.