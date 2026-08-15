Las posibles alineaciones para Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima busca el primer lugar de la tabla del Clausura ante UTC. Conoce las alineaciones que ponen Pablo Guede y Cristian Paulucci.

Alianza Lima y UTC se enfrentan hoy, sábado 15 de agosto, desde las 19:30 horas (hora peruana) por la Liga 1 Torneo Clausura 2026. Los entrenadores Pablo Guede y Cristian Paulucci ya perfilan sus onces para este cruce.

Publicidad

Alianza Lima llega a este partido tras el 1-1 ante Sport Boys y la novedad principal está en defensa. El cuadro blanquiazul sostiene casi toda su base, pero Nicolás Díaz va por Marco Huamán, quien arrastra una lesión de tobillo.

El parte médico de Marco Huamán (Club Alianza Lima).

UTC, por su parte, también viene de un 1-1 frente a ADT. El equipo de Cristian Paulucci ha sufrido varias sanciones debido a deudas, lo que le han quitado varios puntos, lo que complia su permanencia en la Liga 1.

Publicidad

Alineaciones probables para Alianza Lima vs. UTC

ALIANZA LIMA

Alejandro Duarte

Luis Advíncula

Mateo Antoni

Renzo Garcés

Nicolás Díaz

Esteban Pavez

Fernando Gaibor

Jairo Vélez

Eryc Castillo

Federico Girotti

Paolo Guerrero

DT: Pablo Guede

UTC

Ricardo Bettocchi

Luis Garro

Manuel Ganoza

Bruno Duarte

Dylan Caro

Joshua Cantt

Arquímedes Figuera

Abdiel Arroyo

Marcos Lliuya

Adolfo Muñoz

David Camacho

DT: Cristian Paulucci

Cambios, formaciones y bajas para Alianza Lima vs. UTC

Alianza Lima sostiene el 4-2-2-2 que utilizó en el empate ante Sport Boys, con el resto del equipo sin retoques mayores. El único cambio es el ingreso de Nicolás Díaz en lugar del lesionado Marco Huamán.

Publicidad

UTC, en tanto, repite el 4-2-3-1, pero con un remezón mucho más amplio respecto al 1-1 ante ADT. El once probable marca cuatro cambios: Ricardo Bettocchi por Ignacio Barrios, Bruno Duarte por Francesco Cavagna, Joshua Cantt por David Dioses y Abdiel Arroyo por Gilmar Paredes.

En el cuadro cajamarquino, el cambio más fuerte aparece en el arco, donde Bettocchi se perfila como titular. UTC no reporta suspendidos ni bajas médicas confirmadas entre las razones de estas modificaciones. Así, Paulucci sostiene el dibujo táctico, pero con otras piezas en defensa, mediocampo y juego por las bandas.

DATOS CLAVE

Alianza Lima y UTC juegan hoy a las 19:30 horas por el Clausura.

juegan hoy a las 19:30 horas por el Clausura. Nicolás Díaz ingresa por el lesionado Marco Huamán en la defensa blanquiazul.

ingresa por el lesionado Marco Huamán en la defensa blanquiazul. Cuatro cambios presenta el equipo de Cristian Paulucci respecto al último partido.