Las posibles alineaciones para Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y UTC se enfrentan hoy, sábado 15 de agosto, desde las 19:30 horas (hora peruana) por la Liga 1 Torneo Clausura 2026. Los entrenadores Pablo Guede y Cristian Paulucci ya perfilan sus onces para este cruce.
Alianza Lima llega a este partido tras el 1-1 ante Sport Boys y la novedad principal está en defensa. El cuadro blanquiazul sostiene casi toda su base, pero Nicolás Díaz va por Marco Huamán, quien arrastra una lesión de tobillo.
El parte médico de Marco Huamán (Club Alianza Lima).
UTC, por su parte, también viene de un 1-1 frente a ADT. El equipo de Cristian Paulucci ha sufrido varias sanciones debido a deudas, lo que le han quitado varios puntos, lo que complia su permanencia en la Liga 1.
Alineaciones probables para Alianza Lima vs. UTC
ALIANZA LIMA
- Alejandro Duarte
- Luis Advíncula
- Mateo Antoni
- Renzo Garcés
- Nicolás Díaz
- Esteban Pavez
- Fernando Gaibor
- Jairo Vélez
- Eryc Castillo
- Federico Girotti
- Paolo Guerrero
- DT: Pablo Guede
UTC
- Ricardo Bettocchi
- Luis Garro
- Manuel Ganoza
- Bruno Duarte
- Dylan Caro
- Joshua Cantt
- Arquímedes Figuera
- Abdiel Arroyo
- Marcos Lliuya
- Adolfo Muñoz
- David Camacho
- DT: Cristian Paulucci
Cambios, formaciones y bajas para Alianza Lima vs. UTC
Alianza Lima sostiene el 4-2-2-2 que utilizó en el empate ante Sport Boys, con el resto del equipo sin retoques mayores. El único cambio es el ingreso de Nicolás Díaz en lugar del lesionado Marco Huamán.
UTC, en tanto, repite el 4-2-3-1, pero con un remezón mucho más amplio respecto al 1-1 ante ADT. El once probable marca cuatro cambios: Ricardo Bettocchi por Ignacio Barrios, Bruno Duarte por Francesco Cavagna, Joshua Cantt por David Dioses y Abdiel Arroyo por Gilmar Paredes.
En el cuadro cajamarquino, el cambio más fuerte aparece en el arco, donde Bettocchi se perfila como titular. UTC no reporta suspendidos ni bajas médicas confirmadas entre las razones de estas modificaciones. Así, Paulucci sostiene el dibujo táctico, pero con otras piezas en defensa, mediocampo y juego por las bandas.
DATOS CLAVE
- Alianza Lima y UTC juegan hoy a las 19:30 horas por el Clausura.
- Nicolás Díaz ingresa por el lesionado Marco Huamán en la defensa blanquiazul.
- Cuatro cambios presenta el equipo de Cristian Paulucci respecto al último partido.