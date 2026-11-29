Conoce dónde ver en vivo y directo el Universitario vs. Sport Huancayo. La semifinal de ida de la Liga 1, mediante canales TV y el streaming.

Universitario de Deportes y Sport Huancayo chocan hoy, domingo 29 de noviembre de 2026, por el partido de ida de las semifinales de los playoffs de la Liga 1. El compromiso se disputa en el Estadio IPD Huancayo y definirá quién toma la primera ventaja rumbo a la gran final nacional frente a Alianza Lima.

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El elenco dirigido por Richard Pellejero llega fortalecido tras conquistar el Torneo Clausura, cerrando precisamente con una goleada de 4-1 sobre el conjunto crema en la última fecha. Por su parte, la escuadra de Fabián Bustos buscará un resultado positivo en la altura para cerrar la serie en casa.

Universitario vs. Sport Huancayo se juega estar tarde. (Foto: X).

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

La pelota rodará desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el recinto huancaíno. Para los seguidores en el extranjero, estos son los horarios confirmados según cada país:

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México y Costa Rica: 2:00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Huancayo en vivo?

La transmisión televisiva oficial para todo el territorio peruano estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Puedes sintonizar la señal a través de las siguientes cableoperadoras:

DirecTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD).

Movistar TV: Canales 14 (SD) y 714 (HD).

Claro TV: Canales 10 (SD) y 510 (HD).

Best Cable: Canal 12.

Zapping: Canal 32.

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¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo vía streaming online?

Si prefieres seguir las incidencias por internet desde tu celular, tablet o computadora, el encuentro estará disponible en las plataformas L1 MAX y Liga 1 Play mediante suscripción directa. Asimismo, los clientes de cable pueden ingresar sin costo adicional a DGO, Movistar TV App, Claro Video y TV 360 By Bitel.

Para los hinchas que residen en Estados Unidos, México y el resto de Sudamérica, la señal internacional oficial se emite en vivo a través de la aplicación y sitio web de Fanatiz.

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Formato y fecha del partido de vuelta

De acuerdo con el reglamento de la Liga 1 2026, en esta llave eliminatoria no existe gol de visitante ni ventaja deportiva por ubicación en la tabla acumulada. El vencedor se definirá exclusivamente por la diferencia de goles tras los 180 minutos, pasando directamente a tanda de penales en caso de igualdad global.

El duelo de revancha se jugará el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate. El ganador clasificará a la final nacional ante Alianza Lima y asegurará su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

DATOS CLAVE

Universitario y Sport Huancayo juegan hoy 29 de noviembre a las 3:00 p.m.

El partido será transmitido en vivo por L1 MAX, Liga 1 Play y Fanatiz.

La vuelta será el 4 de diciembre a las 8:30 p.m. en el Monumental.