El emotivo mensaje de Piero Cari tras su primer gol con Alianza Lima que hizo llorar a más de uno

Piero Cari por fin pudo convertir su primer gol con Alianza Lima. Anotando el 2-1 en el partido ante Sport Boys, el volante ingresó por Sergio Peña y apenas tardó un minuto en marcar el gol de la ventaja.

Publicidad

Publicidad

Emocionado todavía por el triunfo y su gol, Piero Cari fue elegido como la figura del partido y brindó una entrevista. Hablando con Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX, el volante tuvo un hermoso gesto con su madre al dedicarle el gol.

“Sí, mi primer gol con Alianza Lima. Siempre todos estuvieron apoyándome y me decían que ya me estaba esperando el gol”, comenzó diciendo Piero Cari. Siguiendo con sus palabras, el volante se pudo emotivo: “Este gol se lo dedico a mi familia, a mi mamá, que siempre está en las buenas y en las malas, y para mi hermanita”, confesó el jugador de 18 años.

Luego, no bajando las revoluciones de la emoción, Piero Cari aseguró que Alianza Lima seguirá peleando en la Liga 1: “La victoria fue importante y siempre estamos pensando en ganar. Ahora a ganar todos los partidos y siempre unido a la familia de Alianza”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué dijo Piero Cari luego de su primer gol con Alianza Lima?

Piero Cari habló tras marcar su primer gol oficial con Alianza Lima. Anotando el 2-1 en el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys, el volante de 18 años fue elegido la figura del partido y declaró.

Charlando con L1 MAX, Piero Cari se sinceró al extremo y le dedicó su gol a su mamá. Además de ello, el volante aseguró que su madre siempre está con él tanto en las buenas como en las malas.

Publicidad

Publicidad

Piero Cari festejando su primer gol con Alianza Lima. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuánto gana Piero Cari?

Piero Cari gana 8 mil dólares mensuales en Alianza Lima de manera oficial, según la información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 96 mil dólares.

ver también Tabla de posiciones del Torneo Clausura actualizada tras el Alianza Lima vs. Sport Boys

¿Hasta cuándo Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima?

Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Promovido al primer equipo en esta temporada 2025, el volante fue descubierto por el técnico Néstor Gorosito, que lo hizo debutar con 17 años.

Publicidad

Publicidad

ver también Se fue en ambulancia: El fuerte choque que dejó nocaut a Kevin Quevedo en Alianza Lima vs. Sport Boys