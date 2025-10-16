Es tendencia:
Tabla de posiciones del Torneo Clausura actualizada tras el Alianza Lima vs. Sport Boys

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura luego del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute.

Por Aldo Cadillo

Ver tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.
Mira cómo quedó la tabla actualizada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 tras el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Cerrando la fecha 14 del campeonato, el resultado que se dio en Matute movió las posiciones y hay varias sorpresas.

Lo primero que hay que decir es que el resultado del Alianza Lima vs. Sport Boys no movió la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Así pues, Universitario sigue siendo líder con 30, luego sigue Cusco con 23 y después Alianza, Melgar, Garcilaso y ADT con 21.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura actualizada

Lo que sí sucedió tras el pitazo final del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys es que se movió la parte media de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. De esta forma, cerrada la fecha 14, sorprendió la nueva ubicación de Alianza Lima pues trepó hasta el tercer puesto.

Acostumbrados a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones, hoy el registro dice que Alianza Lima es tercero con 21 puntos y Sporting Cristal séptimo con 19 unidades. Los sigue de cerca Cienciano con 18 puntos.

El gol de Luis Urruti para el 1-1 de Sport Boys ante Alianza Lima: festejó con gesto del tricampeonato de Universitario

¿Cómo quedó el resultado final del Alianza Lima vs. Sport Boys?

El resultado final del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys fue una victoria íntima por 3-1. Si bien el primer tiempo terminó empatado a un gol tras los tantos de Paolo Guerrero y Luis Urruti, la ventaja blanquiazul llegó en la segunda mitad con goles de Piero Cari y Pedro Aquino.

Se fue en ambulancia: El fuerte choque que dejó nocaut a Kevin Quevedo en Alianza Lima vs. Sport Boys

Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura

Golazo de Paolo Guerrero de penal para el Alianza Lima 1-0 Sport Boys

