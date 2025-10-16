Se fue en ambulancia: El fuerte choque que dejó nocaut a Kevin Quevedo en Alianza Lima vs. Sport Boys

Kevin Quevedo causó preocupación en el inicio del partido Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Es que al minuto de juego, chocó su cabeza contra el hombro de Cristian Carbajal y quedó casi inconsciente en el suelo. Ante esto, tuvo que salir del partido y ser retirado del estadio Alejandro Villanueva en ambulancia.

Del saque del medio y un pelotazo largo, Quevedo peinó el balón, pero su parietal derecho impacto contra uno de los hombros de Carbajal. Cayó en el suelo y quedó totalmente afectado. Por eso, el juego se detuvo y el cuerpo médico de Alianza Lima actuó en consecuencia.

Así, tras la atención, el extremo fue sacado en camilla del campo de juego y en un carrito directo a la ambulancia. Así, fue trasladado directamente a un centro médico cercano para evaluar una posible conmoción o algún problema en su cabeza. Ingresó en su lugar a los cuatro minutos de juego Gaspar Gentile.

Quevedo disputaba su décimo partido en este Torneo Clausura 2025. Se había perdido los partidos ante Ayacucho FC y ADT por las fechas 5 y 6 por decisión técnica y el duelo ante Deportivo Garcilaso de la octava jornada por suspensión tras su expulsión en el Clásico ante Universitario. En el certamen, lleva tres goles y una asistencia.

Kevin Quevedo está estable tras fuerte choque

Tras el paso de los minutos, se pudieron conocer detalles sobre el estado de Kevin Quevedo. Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en la transmisión del partido en L1 Max, “está estable”.

Según precisó, tras el fuerte choque, el extremo de 28 años fue llevado en ambulancia a la Clínica Javier Prado. Fue llevado “por precaución”, pero se encuentra en buen estado. Una gran noticia luego de la preocupación que generó su fuerte choque.

Paolo Guerrero adelantó a Alianza Lima en el primer tiempo

Al margen que Alianza Lima tuvo que cambiar a uno de sus mejores jugadores en ataque, pudo hacerse dueño del partido durante esos primeros minutos de partido. Y lo pudo establecer también en el marcador. Es que el 1-0 llegó en esa primera mitad.

Luego de una revisión en el VAR por parte del árbitro Joel Alarcón, hubo penal para los ‘Blanquiazules’ por mano de Hernán Da Campo tras un remate de Paolo Guerrero. La imagen no dejó dudas y el propio ‘Depredador’ cambió la ejecución por gol para el 1-0.

Luis Urruti lo empató al final del primer tiempo

Sobre el final del primer tiempo, Alianza Lima no pudo sostener el triunfo parcial por la mínima y recibió un duro golpe. Es que Luis Urruti marcó el empate 1-1 de cabeza para Sport Boys. De un córner de Carlos López, anticipó a Josué Estrada y Eryc Castillo para cabecear más alto que todos.

Para los ‘Grones’, un fuerte golpe moral, ya que no solamente significó el empate parcial, sino también que un ex Universitario marque en Matute. De hecho, el propio Urruti sorprendió con un gesto de tres dedos, en señal a lo que, presuntamente, sería su guiño al tricampeonato de la ‘U’.

