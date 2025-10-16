Ingresó un minuto antes por Sergio Peña y Piero Cari respondió con gol para el 2-1 de Alianza Lima ante Sport Boys

Solo un minuto le costó a Piero Cari hacer todo lo que Sergio Peña no pudo en 62. Anotando el segundo gol de Alianza Lima para el 2-1 ante Sport Boys, el mediocampista venció al portero Steven Rivadeneyra con un golazo desde fuera del área.
Ver gol de Piero Cari en el Alianza Lima vs. Sport Boys
Y es que no es exageración al decir que Piero Cari hizo en un minuto lo que Sergio Peña no pudo hacer en 62. Pasa que Piero Cari ingresó por Sergio Peña en el minuto 62 del partido y apenas entró convirtió el 2-1 a favor de Alianza Lima vs. Sport Boys.
Si bien había sido relegado del primer equipo en un par de fechas, tal parece que el técnico Néstor Gorosito le devolvió la confianza y respondió con goles. No hay mejor forma de pago en el fútbol que festejar un gol.
Así pues, la jugada del gol de Piero Cari nació en el minuto 62 del partido. Empezando con toda la acción el defensor Renzo Garcés, el zaguero se animó a subir con el balón, pasó el mediocampo e ingresó a zona de peligro.
Vislumbrando a Piero Cari en una posición de ventaja, Renzo Garcés le dio el balón, el volante se acomodó, trasladó unos centímetros, se perfiló y remató: potente disparo al palo más lejano del portero Steven Rivadeneyra.
La sensación tras el gol de Piero Cari fue de alegría absoluta pues Alianza Lima venía empatando 1-1 ante Sport Boys al término del primer tiempo. Ahora con el tanto de ventaja puede conseguir el tan anhelado triunfo.
Hay que mencionar que antes Paolo Guerrero había convertido de penal el 1-0 para Alianza Lima, pero Luis Urruti empató de cabeza y puso el 1-1 al término del primer tiempo del partido en Matute.
