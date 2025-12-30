Universitario enfrenta un problema silencioso que podría perjudicar seriamente su planificación para la temporada 2026. La nacionalización de Williams Riveros se viene demorando y esta situación encendió las alarmas en Ate, ya que el club podría perder un cupo de extranjero, un detalle clave en el armado del plantel.

Publicidad

Publicidad

Williams Riveros era considerado como una pieza estratégica no solo por su rendimiento en defensa, sino porque su nacionalización liberaría un espacio para incorporar otro futbolista extranjero. Sin embargo, los plazos no se están cumpliendo y el escenario empieza a complicarse justo cuando Universitario evalúa nuevos refuerzos tras la llegada de Sekou Gassama.

La preocupación es mayor porque el reglamento de la Liga 1 limita el número de extranjeros y cualquier retraso administrativo puede condicionar decisiones deportivas. Si Williams Riveros no obtiene a tiempo la nacionalidad peruana, Universitario se vería obligado a replantear fichajes o incluso prescindir de algún jugador foráneo.

Además, al tema de Williams Riveros también se suma la nacionalización de Matías Di Benedetto: el defensa argentino también aceptó ser peruano, se presentó la documentación, pero todavía no hay una fecha exacta de cuándo se dará.

Publicidad

Publicidad

Riveros jugando en Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Por qué Williams Riveros podría perjudicar a Universitario?

Williams Riveros podría perjudicar a Universitario puesto que se empezó con el trámite de nacionalización, pero todavía no hay una fecha exacta de cuándo sería. Ante esto, el cuadro crema podría perder un cupo de extranjero.

ver también César Inga cerca de abandonar Universitario por enorme oferta del fútbol internacional

Por ahora, la situación sigue abierta, pero el riesgo es real. La demora en la nacionalización de Williams Riveros pone a Universitario contra el reloj y todo sería más grave puesto que Matías Di Benedetto también está en la lista de espera.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Williams Riveros?

Williams Riveros gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 300 mil dólares.

¿Hasta cuándo Williams Riveros tiene contrato con Universitario?

Williams Riveros se queda en Universitario pues tiene contrato hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt. Es más, el equipo crema quiere que se nacionalice peruano para que así pueda liberar una plaza de extranjero.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

La nacionalización de Williams Riveros se retrasa y afecta la planificación de la temporada 2026.

El club Universitario podría perder un cupo de extranjero por demoras en trámites administrativos.

Matías Di Benedetto también espera su nacionalidad peruana tras presentar la documentación correspondiente.

Publicidad