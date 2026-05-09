Carlos Desio reveló una charla privada con Christian Cueva respecto a la posibilidad de sumarlo a Sport Boys, pese a que tiene contrato con Juan Pablo II hasta 2027.

Christian Cueva volvió al fútbol peruano en esta temporada 2026 para defender la camiseta de Juan Pablo II. Por ahora, los resultados no vienen acompañando al equipo y el nivel del volante tampoco es el esperado debido a distintos aspectos. Si bien todavía tiene contrato en la ciudad de Chongoyape, ahora se ha podido conocer que existiría una chance de llegar a Sport Boys gracias a Carlos Desio.

Publicidad

Fuente: Juan Pablo II.

El entrenador de Sport Boys, quien por cierto conoce muy bien a Christian Cueva al haber trabajado juntos durante la temporada 2025 en Cienciano y que supo recuperar algunas de las buenas versiones del futbolista, detalló una conversación bastante interesante. Resulta que recientemente pudieron encontrarse en el Estadio Miguel Grau del Callao y ahora están dando qué hablar al respecto.

“Converso mucho con los jugadores que yo entrené. Hablé con Christian Cueva cuando jugamos el partido con Juan Pablo II. Es un jugador diferente por su inteligencia y claridad de juego. No se sabe lo que pueda suceder, pero quién no quisiera a Christian Cueva. Tiene que bajar un poco de peso, pero sí podría dar mucho más si está mejor físicamente”; contó Carlos Desio en ‘Estudio Fútbol‘.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que el vínculo contractual Christian Cueva con Juan Pablo II es hasta diciembre del año 2027, así que en el papel tiene para mucho más tiempo en el equipo. Eso sí, recientemente se pudo conocer que Marcelo Zuleta dejó el cargo de entrenador tras caer goleados 4-1 ante Universitario de Deportes, así que atraviesan una especie de inestabilidad.

Las realidades muy parecidas de Sport Boys y Juan Pablo II en la Liga 1 2026

El Torneo Apertura 2026 viene jugándose en la fecha 14 y por el momento equipos como Sport Boys y Juan Pablo II se mantienen en la parte más baja de la tabla de posiciones. Los chalacos se ubican en el puesto 15 con 12 puntos conseguidos, mientras que los norteños están en la posición 14 con 15 unidades logradas, lo cual sin duda alguna refleja que por ahora no la pasan nada bien.

Publicidad

En cuanto a los próximos partidos que les tocará disputar este fin de semana, Sport Boys se alista para recibir a Universitario de Deportes el lunes 11 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao. Por otro lado, Juan Pablo II visitará a Sport Huancayo el domingo 10 de mayo a las 13:00 horas en el Estadio IPD Huancayo. Veremos qué muestra cada equipo en esta jornada.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Christian Cueva tiene contrato vigente con el club Juan Pablo II hasta diciembre de 2027 .

tiene contrato vigente con el club Juan Pablo II hasta . El técnico Carlos Desio manifestó su interés por fichar a Cueva para el Sport Boys.

manifestó su interés por fichar a Cueva para el Sport Boys. Marcelo Zuleta dejó de ser el entrenador de Juan Pablo II tras perder 4-1.