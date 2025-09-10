Alianza Lima y el acuerdo que trabaja en el TAS por el caso de Cristian Díaz

Alianza Lima está en un complicado problema en el TAS por el tema de Cristian Díaz. Los ‘blanquiazules’ tratan de llegar a un mejor acuerdo económico para no tener que desembolsar una fuerte cantidad de dinero por el caso que tuvieron con el DT argentino, al cual contrataron y luego no reconocieron para tomar las riendas del club.

Según lo que se ha conocido por medio del abogado deportivo Marcelo Bee Sellares. El club está peleando para poder llegar a un mejor acuerdo con el entrenador, pues sino van a tener que pagar la suma de 250 mil dólares. Por esa razón están intentando bajar ese monto que es bastante fuerte.

¿Qué fue lo que pasó con Cristian Díaz y Alianza Lima?

Todo esto ocurrió el año pasado, cuando Alianza Lima se encontraba en la búsqueda de un nuevo entrenador pues Alejandro Restrepo había dejado el club por malos resultados. Así que en ese momento Bruno Marioni estaba buscando a alguien que pueda tomar las riendas del plantel.

Bruno Marioni (Foto: Alianza Lima).

Fue así como el nombre de Cristian Díaz comenzó a sonar con fuerza y se conoció que sería el nuevo entrenador ‘íntimo’. Pero esta noticia no le gustó nada a los hinchas, los cuales comenzaron a reclamar en las redes sociales, ya que no les parecía el mejor para el puesto. Lo cual hizo que se de un paso atrás en su contratación, pero lo más descabellado que ya se había hecho una firma de contrato.

Tras este inesperado suceso el club terminó fichando a Mariano Soso, quien no logró ser lo que se esperaba, perdiendo la posibilidad de ser el ganador del Torneo Clausura en la última fecha en Matute. Despidiéndose de la chance de pelear por un nuevo título nacional.

Esto ocasionó que el DT tome la decisión de ir al TAS para resolver su caso, pues no se había respetado el acuerdo al que habían llegado. Por lo tanto, se determinó que el club tendría que pagar 250 mil dólares al entrenador. Suma de dinero que están intentando que se pueda reducir para llegar a un acuerdo entre las partes que termine favoreciendo a los dos.

Cristian Díaz y su paso por Perú

Justo después de lo que ocurrió con Alianza Lima, Cristian Díaz terminó siendo visto por Cienciano para que lleve las riendas del cuadro ‘rojo’. Pero no le terminó de ir nada bien, siendo echado a inicios de este año 2025 por malos resultados que consiguió con el plantel.

Fueron 22 los partidos que dirigió con Cienciano, tan solo ganó 9 partidos, empató 6 y terminó perdiendo 7 juegos. El encuentro que terminó con su carrera en el Cusco fue la derrota ante Alianza Universidad en el Inca Garcilaso de la Vega.

