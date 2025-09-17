EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Atlético GRATIS por el Torneo Clausura de la Liga 1 HOY: vía L1 MAX

Sporting Cristal en instantes estará jugando contra Alianza Atlético de Sullana. Buscando tres puntos que lo metan en la pelea por la Liga 1.

Sporting Cristal está listo para jugar contra el cuadro norteño. El sueño de Alianza Atlético es robar puntos en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal desde las 13:00 horas, saldrá con este once titular contra Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo: Enríquez; Sosa, Pósito, Abram Pasquini; Pretell, Yotún, C. Gonzales; Castro, S. González y Ávila.

Las grandes novedades en Sporting Cristal son Jhilmar Lora y Cristian Benavente se encuentran en la banca de suplentes. Estos jugadores serán opción para Paulo Autuori en cualquier momento.

Miguel Araujo fue expulsado el partido anterior contra Cusco FC. Quedando sin opción de jugar esta tarde contra Alianza Atlético de Sullana.

En horario de la mañana informamos: Abel Hernández afirmó haber firmado un precontrato para unirse a Sporting Cristal en la temporada 2026. No obstante, aún no se ha recibido confirmación de la dirigencia del club.

Sporting Cristal no se guarda nada y forjó el primer tiro de esquina. Se protege en defensa Alianza Atlético de Sullana.

Alianza Atlético de Sullana no tiene problema en lanzar y darle opciones a sus delanteros. Por ahora se cuida Sporting Cristal.

Gran jugada de Larios dentro del área, centrando para la llegada de Fernández. Quien remató al palo de Sporting Cristal. Era el primero de Alianza Atlético de Sullana.

Sporting Cristal intentó marcar el primero. Sostiene bien la defensa de Alianza Atlético de Sullana. Diego Melián está caído en el piso, sin moverse. Podría darse un cambio en la visita.

Gran centro desde el tiro de esquina. Cabecea Nicolás Pasquini, y salva el portero Diego Melián. Se salvó del primero Alianza Atlético de Sullana.

El Estadio Alberto Gallardo de Lima será el escenario de un partido crucial por la Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sporting Cristal, uno de los principales aspirantes al título nacional, se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana, que necesita sumar puntos urgentemente para escapar de la zona de descenso. En lo que será un partido que dejará más conclusiones que nunca porque están con diferentes horizontes para alcanzar.

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético

Sporting Cristal buscará recuperarse de su reciente derrota ante Cusco FC y retomar la senda de la victoria para no perderle el paso al líder del campeonato. El equipo local, conocido por su juego ofensivo y su fortaleza en casa, es el claro favorito. Han ganado seis de sus últimos siete partidos en el Alberto Gallardo y poseen uno de los ataques más productivos del torneo.

Por otro lado, Alianza Atlético atraviesa un momento complicado. Su rendimiento ha sido irregular, especialmente como visitante, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos fuera de casa. Su ofensiva ha mostrado dificultades, lo que anticipa un gran desafío frente a la defensa rimense. Además, Sporting Cristal tiene un historial favorable en los duelos directos, con cinco victorias consecutivas como local ante los “Churres”.

Se espera un choque de estilos: la vocación ofensiva de Sporting Cristal contra el intento de Alianza Atlético por mantener el orden defensivo y buscar el contragolpe. Los celestes probablemente dominarán la posesión y generarán múltiples oportunidades de gol. Las probables alineaciones indican que Sporting Cristal saldrá con sus figuras principales para asegurar los tres puntos y presionar a sus rivales en la tabla.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura, se llevará a cabo hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 13:00 horas (hora de Perú). El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en vivo por los canales L1 Max y la plataforma de streaming L1 Play, disponibles a través de operadores de televisión como DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Además, Bolavip Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto con todos los detalles.

¿A qué hora se jugará el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se jugará hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, y los horarios de inicio varían según la región:

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 horas

México: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 14:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 15:00 horas

España: 20:00 horas

La transmisión del partido estará disponible a través de diferentes plataformas en todo el mundo. En Perú, los canales oficiales son L1 Max y L1 Play. Para el resto del mundo, la mejor opción es L1 Play, la plataforma oficial de streaming de la liga, la cual ofrece acceso a los partidos en vivo a nivel global. En Estados Unidos, el partido también podría ser transmitido por Fanatiz.