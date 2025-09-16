Luis Ramos no se encuentra en el mejor momento de la temporada 2025, el delantero está careciendo de confianza para afrontar los partidos. Esto se pudo ver en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 en donde careció de oportunidades con la Selección Peruana. No logró hacerse el espacio y menos resaltar con su juego. Haciendo que se gane una gran cantidad de críticas.

Pues la situación ahora escaló hasta su equipo: América de Cali. No ha estado respondiendo en la cancha las oportunidades que le han dado, pues incluso en los partidos ha estado alineando como titular. Por eso es que se espera que pueda ser una ayuda para resolver en los ataques, pero no ha tenido la certeza de hacer goles.

Luis Advíncula y Luis Ramos.

¿Qué castigo sufrió Luis Ramos?

En Colombia se ha podido conocer que Luis Ramos no fue convocado para el duelo frente a Atlético Bucaramanga. Esto no se debe a una lesión, por lo que se interpreta como gusto del DT que no lo ve con buenos ojos al peruano. Pues, en el último partido solo jugó 45 minutos, ya que no hizo un buen juego y terminó siendo cambiado en el inicio del segundo tiempo.

Así lo pudo confirmar el periodista Leonel Cerrudo en sus redes sociales. David González es nuevo en el cargo, tan solo ha dirigido un partido hasta lo pronto y por lo que ha podido ver de Luis Ramos no lo ha terminado de convencer mucho. Lo que deja un precedente para que el 9 patrio se ponga las pilas o podría terminar sin más oportunidades en este club.

Hay que recordar que el atacante patrio de 25 años se encuentra a préstamo en América de Cali desde Cusco FC. En su momento se habló que posiblemente lo terminen fichando tras el final de la cesión, pero con su rendimiento actual esto podría terminar siendo algo que no se termine dando. Solo el tiempo dará a conocer la realidad con esta situación.

Los números de Luis Ramos en América de Cali

Luis Ramos llegó a Colombia con la ilusión de tener su primera temporada en el extranjero y ha tenido chances de jugar. Lo que si no se le ha permitido tener muchos minutos, es algo que debe de tratar de mejor con su rendimiento para que pueda seguir compitiendo a un nivel más alto que la Liga 1.

Hasta la fecha de esta noticia tenemos el registro de Luis Ramos con 37 partidos disputados, 9 goles y 2 asistencias en un total de 1918 minutos. Con estos números podemos observar que el peruano ha jugado el 57,6% de los minutos en sus partidos.

