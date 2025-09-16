Es tendencia:
Fracasó en las Eliminatorias y sería el primer candidato para dirigir a la Selección Peruana

En la Selección Peruana apareció el primer candidato para el puesto de entrenador.

Por Bruno Castro

Selección Peruana vs. Uruguay.
La Selección Peruana ha comenzado con la búsqueda para tener un nuevo entrenador. Es por eso que se ha conocido que las llamadas se han comenzado a dar. Y lo curioso es que ya hay un primer candidato para que pueda tomar el mando del equipo patrio. Estuvo en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, pero no le terminó yendo muy bien.

Por medio del periodista deportivo, Eddie Fleischman se ha conocido al primer gran candidato para el puesto en la Videna. Se trata del argentino Fernando Batista, quien estuvo al frente del equipo de Venezuela que terminó quedándose cerca de clasificarse al repechaje.

También me enteré que hay interés, o al menos ya hubo un contacto aparentemente, en el argentino Fernando Batista, el que dirigió a Venezuela en esta clasificatoria y quedó fuera en la última fecha en la goleada 3-6 ante Colombia”, fue lo que dijo el comunicador en el programa Full Deportes.

De esta forma, se puede decir que Fernando Batista es el primer candidato para dirigir a la Selección Peruana. El entrenador posiblemente guste teniendo en cuenta que ha estado trabajando mucho en menores. Esto le daría un plus importante teniendo en cuenta que se viene un recambio generacional con varios jóvenes.

Los números de Fernando Batista en Venezuela

Fernando Batista viene trabajando en Venezuela desde el 2021 como entrenador del equipo Sub 23, pero también como parte del comando técnico de José Pekerman. Justamente con la salida del argentino él se queda en el cargo principal desde el 10 de marzo del 2023.

En esa etapa consiguió disputar un total de 28 encuentros, logrando 9 victorias, 8 empates y 11 derrotas. Su equipo sumó 32 goles a favor y 41 en contra consiguiendo un total de 35 puntos.

Fernando Batista (Foto: Getty).

Su mayor victoria fu frente a Chile en las Eliminatorias en condición de local con un 3-0. Mientras que la derrota más dolorosa terminó siendo el 3-6 ante Colombia, también por las Clasificatorias.

A lo largo de su etapa en Venezuela el entrenador argentino ha tenido varios cambios en su formación. Pero terminó siendo su prefería el 4-2-3-1, no obstante el 4-4-2 y 4-3-3 fue una de las que manejó como alternativa para algunos partidos.

