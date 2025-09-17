Abel Hernández denunció a equipo grande de la Liga 1 por hacerlo firmar un precontrato: “Está media rara”

La Liga 1 ha sido escenario de un enigmático suceso que involucra a uno de sus clubes más grandes, Sporting Cristal, y a un delantero de talla internacional, Abel Hernández. El propio jugador uruguayo, conocido por su paso por la selección de su país, reveló en el programa “El Espectador Deportes” una situación peculiar que estará dejando a los aficionados con más preguntas que respuestas.

Denunció a Sporting Cristal por mal comportamiento

Hernández afirmó haber firmado un precontrato con Sporting Cristal para la próxima temporada. Sin embargo, lo sorprendente es que, tras esta firma, el contrato “no volvió más”, dejando al futbolista en una incertidumbre que se ha prolongado por varios meses. Esta declaración ha generado un revuelo considerable, ya que expone las acciones de los rimenses ante la opinión pública y plantea interrogantes sobre la gestión de fichajes en el club.

Para entender el contexto de esta situación, es crucial recordar que Sporting Cristal se encontraba en una búsqueda desesperada de un goleador hace unos meses. Tras la salida de Martín Cauteruccio, el club necesitaba urgentemente un reemplazo que garantizara goles y solvencia ofensiva. En este escenario, la gestión deportiva del club se inclinó por el delantero brasileño Felipe Vizeu, quien llegó para afrontar el Torneo Clausura 2025.

Publicidad

Publicidad

Abel Hernández jugando en el Inter de Porto Alegre. (Photo by Silvio Avila/Getty Images)

Abel Hernández no fichó por Sporting Cristal

La decisión de fichar a Vizeu se dio a pesar de que Abel Hernández había sido considerado como una opción principal. Si bien el uruguayo confirmó la existencia de una oferta por parte de Sporting Cristal, la operación no se concretó. El motivo principal, según se supo, fue la negativa del Liverpool de Uruguay, club donde Hernández militaba en ese momento, a desprenderse de su jugador. El equipo uruguayo lo consideraba una pieza clave, y Hernández, con 19 goles en el fútbol de su país con la camiseta del Liverpool, demuestra su valor en cada partido donde compite.

Aunque el fichaje de Abel Hernández para la actual temporada fue totalmente descartado, surgió una luz de esperanza para los hinchas celestes. Se llegó a mencionar la posibilidad de que Sporting Cristal pudiera intentar incorporarlo en el año 2026, una vez que su contrato con el Liverpool de Uruguay finalice. Esta eventualidad abriría una nueva ventana para que el delantero charrúa finalmente vista la camiseta celeste, en caso de que ambas partes logren concretar la operación en el futuro.

Publicidad

Publicidad

Fluminense también fue club de Abel Hernández. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Sporting Cristal ya no buscará al uruguayo

Mientras tanto, Sporting Cristal se vio obligado a buscar otras opciones para reforzar su delantera. La situación de Abel Hernández ha puesto de manifiesto los desafíos y complejidades que enfrentan los clubes en el mercado de fichajes, donde las negociaciones no siempre llegan a buen puerto y los intereses de las partes involucradas pueden cambiar el curso de las operaciones.

La exposición pública de Abel Hernández sobre este precontrato no concretado añade una capa de intriga a la historia. Los aficionados de Sporting Cristal, y del fútbol peruano en general, estarán atentos al desenlace de esta situación, esperando conocer si el camino de Abel Hernández finalmente se cruza con el del club rimense en el futuro, o si este episodio quedará como una oportunidad perdida en la memoria del balompié nacional.

Publicidad

Publicidad