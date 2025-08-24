Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ: minuto a minuto

'Merengues' y 'Blanquiazules' se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental en el clásico del fútbol peruano.

¡Los equipos ya están en la cancha!

Universitario y Alianza Lima dicen presente en el campo de juego del Estadio Monumental.

¡Así fue el calentamiento de Alianza Lima!

Los jugadores blanquiazules terminaron con sus trabajos precompetitivos y ya esperan el inicio del clásico en Ate.

¡La hinchada de la 'U' presente!

Los aficionados de Universitario ya viven el clásico ante Alianza Lima y lo demuestran en las tribunas.

¡Culmina la previa del clásico!

Universitario y Alianza Lima se enfrentan esta noche y conoce los detalles sobre ambos equipos.

¡Así fue el calentamiento de Universitario!

Los jugadores merengues vienen ultimando detalles en los instantes previos al inicio del partido ante Alianza Lima.

¡El juez principal del clásico!

Jordi Espinoza será el encargado de impartir justicia en el Universitario vs. Alianza Lima.

¡El capitán merengue!

Andy Polo será el capitán de Universitario en el clásico de hoy ante Alianza Lima.

¡Un viejo conocido!

Miguel Trauco, con pasado en Universitario, fue captado en el banca de suplentes del Estadio Monumental ahora con camiseta de Alianza Lima.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Néstor Gorosito presenta el siguiente 11 titular para el clásico ante Universitario: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Burlamaqui, Gaibor, Peña; Castillo, Quevedo y Barcos.

¡Así fue la llegada de Alianza Lima al estadio!

La delegación blanquiazul ya está presente en el recinto deportivo de Ate y alista el clásico frente a la 'U'.

¡Así fue la llegada de Universitario al estadio!

La delegación de la 'U' ya dijo presente en el Estadio Monumental a minutos del duelo ante Alianza Lima.

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati alinea el siguiente 11 titular para el clásico de hoy ante Alianza Lima: Britos; Inga, Santamaría, Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Castillo, Concha, Carabalí; Flores y Valera.

¡Estadio Monumental listo!

El recinto deportivo de Ate luce espectacular en la previa del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima.

¡Los convocados de Universitario!

Estos son los jugadores que Jorge Fossati tendrá como opciones para el duelo de hoy ante Alianza Lima.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Estos son los jugadores que Néstor Gorosito tendrá como opciones para el duelo de hoy ante Universitario.

¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. Alianza Lima!

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol peruano y hoy lo harán en el Estadio Monumental. A continuación, vivirás todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025.
Universitario de Deportes enfrenta a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, los ‘Compadres’ se volverán a ver las caras con el único objetivo de conseguir una victoria que los mantenga en lo más alto de la tabla de posiciones, así que de todas maneras se espera un duelo muy picante en el Estadio Monumental.

En cuanto a cómo llegan los equipos, empecemos con el local. Universitario de Deportes viene de empatar 1-1 ante Sport Huancayo jugando de visita, vencer 1-0 a Sport Boys en condición de local y ganar 0-2 a Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco. Además, los merengues acaban de ser eliminados en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del poderoso Palmeiras.

Por otro lado, Alianza Lima viene de ganar 3-1 frente a ADT de Tarma en Matute, ganarle 0-1 a Ayacucho FC en condición de visita y empatar 0-0 ante Sporting Cristal jugando de locales. En el plano internacional, los blanquiazules clasificaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en un resultado global de 4-1.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025!

