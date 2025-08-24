EN VIVO Y GRATIS Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ: minuto a minuto

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol peruano y hoy lo harán en el Estadio Monumental. A continuación, vivirás todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Estos son los jugadores que Néstor Gorosito tendrá como opciones para el duelo de hoy ante Universitario.

Estos son los jugadores que Jorge Fossati tendrá como opciones para el duelo de hoy ante Alianza Lima.

La delegación blanquiazul ya está presente en el recinto deportivo de Ate y alista el clásico frente a la 'U'.

Universitario de Deportes enfrenta a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, los ‘Compadres’ se volverán a ver las caras con el único objetivo de conseguir una victoria que los mantenga en lo más alto de la tabla de posiciones, así que de todas maneras se espera un duelo muy picante en el Estadio Monumental.

En cuanto a cómo llegan los equipos, empecemos con el local. Universitario de Deportes viene de empatar 1-1 ante Sport Huancayo jugando de visita, vencer 1-0 a Sport Boys en condición de local y ganar 0-2 a Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco. Además, los merengues acaban de ser eliminados en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del poderoso Palmeiras.

Por otro lado, Alianza Lima viene de ganar 3-1 frente a ADT de Tarma en Matute, ganarle 0-1 a Ayacucho FC en condición de visita y empatar 0-0 ante Sporting Cristal jugando de locales. En el plano internacional, los blanquiazules clasificaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en un resultado global de 4-1.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025!