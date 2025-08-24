Es tendencia:
Liga 1

Brutal patada ‘karateca’ de Kevin Quevedo a José Carabalí: se fue expulsado en Universitario vs. Alianza Lima

El delantero 'íntimo' vio la tarjeta roja luego de una durísima falta contra el jugador ecuatoriano. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Kevin Quevedo salió expulsado tras brutal patada a José Carabalí.
Universitario de Deportes se enfrentó a Alianza Lima en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Al minuto 62, Kevin Quevedo intentó controlar un pase largo de Miguel Trauco, sin embargo, terminó propinándole una brutal patada en el rostro a José Carabalí.

La acción se dio cuando el delantero ‘blanquiazul’ recibió un pelotazo desde la mitad de cancha y en sus ganas por quedarse con el balón, saltó con la pierna levantada golpeando al lateral ‘crema’, quien terminó tendido sobre el gramado.

De inmediato, Jordy Espinoza, árbitro principal del encuentro, sacó la tarjeta roja para dejar con 10 jugadores al elenco ‘íntimo’.

El segundo expulsado de Alianza Lima

Alianza Lima terminó el clásico con una importante desventaja numérica tras sufrir una segunda expulsión en los minutos finales. Renzo Garcés vio la tarjeta roja luego de protagonizar una acción polémica con José Rivera en una jugada dividida que encendió las alarmas en el VAR.

Tras ser llamado por el equipo de videoarbitraje, el juez principal revisó la jugada y determinó que el defensor cometió una agresión al impactar por la espalda al atacante.

La decisión dejó al equipo de Néstor Gorosito con nueve jugadores en un momento clave del encuentro y profundizó su frustración en un partido que ya se les venía complicando.

Lista de jugadores amonestados en el clásico

  • Jesús Castillo / Universitario (Tarjeta amarilla)
  • Hernán Barcos / Alianza Lima (Tarjeta amarilla)
  • Alex Valera / Universitario (Tarjeta amarilla)
  • Edison Flores / Universitario (Tarjeta amarilla)
  • Renzo Garcés / Alianza Lima (Tarjeta roja)
  • Carlos Zambrano / Alianza Lima (Tarjeta amarilla)
  • Kevin Quevedo / Alianza Lima (Tarjeta roja)
  • Jairo Vélez / Universitario (Tarjeta amarilla)
Nicole Cueva
