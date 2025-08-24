Álex Valera hizo saltar al Monumental con un golazo, pero el VAR lo anuló

Universitario de Deportes comenzó ganando en el estadio Monumental de Ate. Pero el VAR cambió el resultado de forma inmediata, todo esto mediante un offside bastante fino. En un partido bastante caliente la hinchada ‘crema’ tuvo que callar el grito de gol que ya los hacía sentir más cerca de ganar los tres puntos.

En un partido caliente, Edison Flores cobró un tiro libre casi a la perfección si no estaba la figura de Guillermo Viscarra. El portero boliviano apareció para meter una mano milagrosa que salvó el gol del ‘Orejas’, pero esto obligó a que el balón termine libre dentro del área. Lo cual fue aprovechado por Álex Valera para poner el 1-0 en su cancha.

Pero cuando todos los hinchas ‘cremas’ estaban festejando el árbitro anulaba la jugada de inmediato. Esto debido a una posición adelantada vista por el juez lateral. Lo cual generó los reclamos de los jugadores de la ‘U’ que pedían que el gol subiera al marcador. No obstante, tras la revisión minuciosa de parte del VAR, determinaron que hubo una posición adelantada anulando el gol.

Las líneas del VAR (Foto: Captura Gol Perú).

¡Clásico al rojo vivo!

Si algo ha primado en este segundo clásico del año es la gran fiereza con la que han ido cada uno de los jugadores en búsqueda del balón. Desde el comienzo del partido se pudo ver eso, cosa que hizo que se vieran muchas tarjetas amarillas en un corto periodo de tiempo.

En tan solo cinco minutos se marcaron un total de cuatro tarjetas amarillas. Jesús Castillo, Alex Valera y Edison Flores fueron los amonestados en el cuadro local. Mientras que por parte de Alianza Lima, Hernán Barcos terminó viendo la cartulina amarilla.

Como nunca antes, Barcos se salió de sus casillas y comenzó a ir en contra de Alex Valera en un cruce de palabras. Esto es algo que poco se le recuerda al ‘Pirata’, pero que en este encuentro caliente no pudo contenerse y por ello terminó amonestado junto a su rival que juega en la misma posición.

Muchas falta, pero poco gol en el Clásico

Al final el Clásico terminó con un marcador en blanco. Ambos equipos no pudieron hacerse daño a lo largo de la contienda, se dedicaron más a estar cortando las jugadas o incluso pelear, pero a la hora de los remates no les fue nada bien dentro de la contienda.

Kevin Quevedo y Renzo Garcés por el cuadro ‘blanquiazul’ vieron la cartulina roja. Ambos jugadores terminaron siendo expulsados por agresiones, la primera por una jugada casual, pero que terminó impactando casi en el rostro de su rival. Mientras la segunda es una patada que buscó el defensa a José Rivera tras un choque.

