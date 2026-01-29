Juan Pablo Goicochea está a un paso de dar un giro inesperado en su carrera, luego de que Platense acepte un préstamo por un año al Defensor Sporting de Uruguay, una operación que marca su salida del fútbol argentino y que se perfila como uno de los movimientos más sorpresivos del mercado.

El delantero peruano de 21 años no logró consolidarse en el primer equipo de Platense, donde tuvo pocas oportunidades y una competencia interna muy fuerte, por lo que desde su entorno comenzaron a buscar un destino donde pudiera sumar continuidad y minutos reales en Primera División.

En ese contexto apareció Defensor Sporting, uno de los clubes históricos del fútbol uruguayo, que apostó por Goicochea como una opción joven, con proyección y perfil internacional, pensando tanto en el torneo local como en competencias continentales.

La negociación se cerró bajo la modalidad de préstamo por una temporada, sin obligación de compra, aunque con seguimiento directo desde Platense, que considera que el atacante peruano todavía tiene margen de crecimiento y puede revalorizarse en un contexto más competitivo.

Juan Pablo Goicochea jugando con la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

Juan Pablo Goicochea dejó Platense por Defensor Sporting

Para Goicochea, el pase a Uruguay representa una oportunidad clave para relanzar su carrera, ya que Defensor es un club formador, con vitrina internacional y con un estilo de juego que prioriza a los delanteros rápidos y técnicos.

Este movimiento también es seguido de cerca por el entorno de la Selección Peruana, ya que sumar minutos en una liga como la uruguaya podría volver a poner a Goicochea en el radar, en una etapa donde necesita continuidad, confianza y protagonismo para dar el salto definitivo.

Juan Pablo Goicochea pasará de Platense a Defensor Sporting. (Foto: Platense)

¿Cuántos años tiene Juan Pablo Goicochea?

Juan Pablo Goicochea actualmente tiene 21 años, es un delantero peruano y llegó al club Defensor Sporting en calidad de préstamo desde Platense.

¿Cuánto vale actualmente Juan Pablo Goicochea?

Juan Pablo Goicochea vale actualmente 100 mil euros, a sus 21 años, según información oficial de Transfermarkt. Ese monto es el valor más alto que ha conseguido.

Datos claves

Juan Pablo Goicochea jugará cedido un año en Defensor Sporting de Uruguay.

El delantero peruano de 21 años sale de Platense mediante un préstamo sin compra.

La operación busca que el atacante sume continuidad en la Primera División uruguaya.

