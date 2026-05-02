Eryc Castillo sigue inspirado y anotó tremendo golazo ante Moquegua en Matute

Eryc Castillo está en su mejor momento en Alianza Lima, el ecuatoriano no deja de hacer grandes partidos con la camiseta ‘Blanquiazules’. Más que todo de cara al arco, en donde no deja de hacer buenos goles. Si bien después de su renovación bajó su nivel, ahora ha vuelto a ser un hombre letal para sus rivales de turno.

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En este caso el que lo sufrió fue el cuadro de CD Moquegua, que no pudo hacer nada para evitar el 1-0 en Matute. Pese a que no estaba haciendo un gran partido, el ecuatoriano cada vez que podía generaba peligro. Esto gracias a sus grandes habilidades de moverse dentro del área, lo cual le proporcionó una gran chance para ser peligroso.

Pero no sería hasta los 36 minutos que lograría abrir el marcador. En este caso Luis Ramos recibió un balón largo, pero no dominó muy bien y decidió dar un pase a su compañero al que vio solo por la derecha. Es así como Castillo tomó el balón, ingresó al área y con un gran remate terminó venciendo la portería de Carlos Grados.

Así fue el gol de Eryc Castillo:

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Eryc Castillo el goleador de Alianza Lima

Eryc Castillo se ha vuelto uno de los referentes más importantes que tiene el cuadro de Alianza Lima en este momento, el delantero de 31 años de edad ha conseguido convertirse en el máximo goleador del club. Justo algo que les estaba faltando, pues Renzo Garcés venía siendo el héroe con sus goles en tiros de esquina.

Pero ahora con el nacido en Eloy Alfaro ha cambiado todo, convirtiéndose en un futbolista que sabe definir los partidos. Este es el cuarto partido de forma consecutivo en el que logra anotar. Lo que habla muy bien de como es de peligroso frente a la portería.

En total podemos hablar que en lo que va de la temporada ha disputado un total de 14 partidos, en los cuales ya lleva 8 goles, mientras que en asistencias lleva 4 hasta la fecha. Todo esto lo consiguió en 1079 minutos disputados.

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