Polémica en Matute: Bruno Pérez no sancionó penal a favor de Alianza Lima tras una falta de Carlos Grados a Eryc Castillo

Alianza Lima enfrenta a CD Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Si bien estamos viendo un trámite sin muchas llegadas de por medio en ambas áreas, a los 25′ se dio una acción que pudo derivar en un penal favor de los blanquiazules y que tras una prolongada espera el árbitro decidió que no pasó absolutamente nada.

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Tras un muy buen pase en profundidad por parte de Esteban Pavez, apareció Eryc Castillo para ganar en área de CD Moquegua y cabeceó ante la salida intempestiva de Carlos Grados. Sin tocar el balón ni llegar a tiempo, vimos claramente cómo el guardameta se llevó de encuentro con las rodillas al delantero ecuatoriano y lo dejó tendido en el campo de juego por un buen rato.

De esta manera, y viendo distintas repeticiones hasta el cansancio, todo parecía indicar que el árbitro Bruno Pérez sancionaría penal para Alianza Lima con la ayuda del VAR. Esto nunca sucedió y el juego continúo como si nada. Claramente, el entrenador Pablo Guede junto a todo el banco victoriano reclamaron a más no poder en contra de dicha decisión y se armó una tremenda polémica en Matute.

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Eryc Castillo anotó el 1-0 de Alianza Lima ante CD Moquegua y explotó Matute

A pesar de la enorme polémica que se dio en el duelo entre Alianza Lima vs. CD Moquegua que se viene disputando en el Estadio Alejandro Villanueva, el fastidio de los hinchas blanquiazules no duraría mucho ya que a los 36′ llegó la apertura del marcador gracias a Eryc Castillo. El extremo ecuatoriano definió muy bien en área rival e hizo explotar todas las tribunas del recinto victoriano.

También es importante recalcar que Luis Ramos fue clave en la ventaja de Alianza Lima ya que asistió de estupenda manera y tuvo un control de aquellos para dejar solo a un Eryc Castillo que hizo lo que mejor sabe hacer en metros finales. Como prueba de ello es que la celebración reveló la jugada previa y ahora mismo son los pupilos de Pablo Guede quienes lideran el Torneo Apertura 2026.

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Alineaciones titulares del duelo entre Alianza Lima vs. CD Moquegua

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Luis Ramos. DT: Pablo Guede.

CD Moquegua | Carlos Grados; Aldair Perleche, José Granda, Cristian Encisco, Nicolás Amasifuén; Nicolás Chavez, Ricardo Chipao, Edgar Lastre, Cristian Mejia; Jefferson Collazos y Yorman Zapata. DT: Jaime Serna.

DATOS CLAVES

Alianza Lima vence 1-0 a CD Moquegua al cierre del primer tiempo gracias a un gol de Eryc Castillo a los 36 minutos.

a CD Moquegua al cierre del primer tiempo gracias a un gol de a los 36 minutos. El gol llegó tras una asistencia destacada de Luis Ramos , quien controló el balón y habilitó al extremo ecuatoriano para la definición.

, quien controló el balón y habilitó al extremo ecuatoriano para la definición. A los 25′, se produjo una acción polémica en la que el portero Carlos Grados impactó contra Eryc Castillo en el área; tras la revisión del VAR, el árbitro Bruno Pérez decidió no cobrar penal.