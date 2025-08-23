Escándalo en la Liga 1: el motivo por el que Ayacucho podría cambiar el final del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 está viviendo un escándalo. Tras confirmarse que Binacional será expulsado de todo el sistema fútbol luego de incumplir con un mandato deportivo, todos los clubes que jugaron contra ellos en el Clausura han visto como sus puntos han quedado inválidos.

Ahora, el problema se extiende y también llegaría a Ayacucho. Habiendo dos situaciones muy graves. El primer punto es que el cuadro de los ‘Zorros’ puede seguir el mismo proceso que Binacional, ser expulsado del fútbol peruano y sus duelos por el Torneo Clausura invalidados.

En ese sentido, el marcador que consiguió Alianza Lima quedaría anulado y en vez de ser victoria íntima por 1-0, ahora esos tres puntos no contarían. El mismo riesgo tendrá Universitario y el resto de clubes pues la solución recién llegaría en la última fecha del Torneo Clausura.

Toda esta situación la explicó el directivo Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional. Charlando para L1 MAX, explicó al detalle qué sucedería con Ayacucho y el Torneo Clausura: “Ayacucho puede salir en la última fecha del torneo”, comentó.

Ayacucho y Binacional vs. Liga 1

Hay que recordar que la temporada 2025 de la Liga 1 iba a empezar sin Ayacucho y sin Binacional, pero ambos clubes consiguieron beneficios judiciales y empezaron a disputar los cotejos.

Afectando a todo el sistema sus resultados pues ahora han sido sancionados. Binacional fue retirado por la Liga 1 y sus partidos eliminados. En el caso de Ayacucho, si se va solo, no será borrado y sus resultados serán derrota por Walk Over, es decir: un resultado de 3-0 a favor del rival.

¿Ayacucho será expulsado del fútbol peruano?

Hasta el momento no se sabe cuál es la situación exacta de Ayacucho en el Torneo Clausura. En medio de la fecha 7, el cuadro de los ‘Zorros’ puede ser expulsado de todo el sistema fútbol peruano o, también se puede retirar solo, descendería a Segunda División y sus resultados serían Walk Over.

¿Qué pasó con Binacional?

Binacional fue expulsado de todo el sistema del fútbol peruano luego de quedar expuesto y ahora tendrá que ser borrado. Además, sus resultados del Torneo Clausura quedaron invalidados.

