Sport Boys sorprende a todos, descartó a Sebastián Britos y confirmó a su nuevo arquero extranjero

Sport Boys acaba de sacudir el mercado peruano con una decisión que nadie veía venir. El cuadro rosado descartó por completo al portero Sebastián Britos, quien era uno de los principales candidatos, optó por otro camino y tomó una determinación que cambia todo.

Lejos de quedarse sin opciones, Sport Boys ya tenía un plan avanzado y lo hizo oficial: su nuevo arquero extranjero será el uruguayo Diego Melián, un nombre que genera expectativa inmediata en la afición chalaca. El guardameta, con experiencia en clubes importantes de su país y pasos sólidos en la Liga 1, llega para adueñarse del arco rosado desde el primer día.

La elección de Diego Melián responde a un perfil muy claro: un portero con liderazgo, seguridad aérea y un nivel competitivo que pueda sostener al equipo en una temporada donde Sport Boys no puede fallar.

En el Callao ya se habla de esta decisión como el primer gran golpe de autoridad de la nueva planificación deportiva. Sport Boys quiere evitar los errores del pasado y por eso buscó un arquero que llegue a competir, ordenar la defensa y transmitir jerarquía en partidos claves.

Sebastián Britos festejando con Universitario. (Foto: Universitario)

Diego Melián fichó por Sport Boys

Sport Boys hizo oficial el fichaje de Diego Melián a través de sus redes oficiales. Si bien el portero Sebastián Britos también sonaba para ocupar el puesto, principalmente trascendió que se optó por el uruguayo puesto que tiene varias temporadas en la Liga 1 y conoce cómo es el juego en las distintas geografías del Perú.

Con Diego Melián confirmado y Sebastián Britos descartado, el cuadro rosado inicia oficialmente su reestructuración para el 2026. La hinchada ya reaccionó en redes y muchos coinciden en que esta es una señal clara de que el club está dispuesto a tomar decisiones importantes.

Diego Melián fichó por Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

¿Cuánto vale Diego Melián?

Diego Melián vale 250 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. En su mejor momento costó 400 mil euros en la temporada 2022.

¿Cuántos años tiene Diego Melián?

Diego Melián tiene 34 años, es arquero uruguayo, también es nacionalizado peruano y tapará en Sport Boys en la temporada 2026.

