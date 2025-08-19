Con el descenso confirmado de Deportivo Binacional: la maravillosa noticia que recibió Alianza Lima

El descenso de Deportivo Binacional a la Liga 2 ha provocado un terremoto en la Liga 1 peruana, generando repercusiones que van más allá de lo deportivo. El club de Puno, que sorprendió al fútbol peruano al coronarse campeón en 2019, no logró revertir su crítica situación en el Torneo Clausura, y una contundente decisión judicial ratificó su salida de la máxima categoría. Este hecho no solo representa un duro golpe para la institución puneña, sino que también ha desatado un efecto dominó en el campeonato, alterando drásticamente el panorama para varios equipos.

Deportivo Binacional rompe la Liga 1

La consecuencia más inmediata y de mayor trascendencia de este descenso es la anulación de todos los resultados de los partidos que Binacional disputó en el Torneo Clausura. Esta medida, sin precedentes recientes, ha obligado a un reajuste completo de la tabla de posiciones, impactando directamente en la lucha por el título nacional y, crucialmente, en la asignación de los preciados cupos a torneos internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Equipos de la talla de Sporting Cristal, que habían sumado puntos valiosos en sus encuentros contra Binacional, ahora ven esos resultados eliminados de sus registros.

Esta eliminación de puntos puede ser un factor determinante en la definición de sus aspiraciones. En contraste, los clubes que sufrieron derrotas ante Binacional se benefician inesperadamente al no registrar esas caídas en su historial, lo que les permite recuperar posiciones en la tabla. La modificación de la tabla acumulada, que considera tanto el Apertura como el Clausura, añade una capa de incertidumbre y complejidad al desenlace del campeonato, obligando a los equipos a recalcular sus estrategias y objetivos. Sin embargo, para muchos equipos, en particular para Alianza Lima, el descenso de Binacional ha sido recibido como una noticia sumamente positiva, a pesar de las implicaciones deportivas generales

Alianza Lima se beneficia con el descenso

La salida del “Poderoso del Sur” de la Liga 1 elimina la imperiosa necesidad de jugar en la desafiante altura de Juliaca. El estadio Guillermo Briceño Rosamedina, ubicado a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, es ampliamente reconocido y temido como uno de los campos más difíciles del país para los visitantes. Las condiciones climáticas extremas, la falta de oxígeno y el desgaste físico inherente a jugar en altitud representan un desafío formidable para cualquier plantel. Al anularse los encuentros programados en esta plaza, los equipos ya no tendrán que afrontar el desgaste físico extremo, los riesgos asociados a lesiones por el esfuerzo en altura, ni la planificación logística y médica especial que estos viajes implican.

Este alivio permite a los clubes concentrarse en sus partidos restantes sin la preocupación adicional de una visita a Juliaca. El descenso de Deportivo Binacional marca un antes y un después en la historia reciente de la Liga 1 peruana. Sus repercusiones no se limitan a la pérdida de una categoría, sino que se extienden a la reconfiguración de la competencia deportiva, la alteración significativa de la tabla de posiciones y, de manera crucial, la estrategia de los equipos de cara al cierre de la temporada. Este evento ha generado un debate intenso sobre la justicia deportiva y las reglas del campeonato, y sin duda influirá en el desarrollo y la emoción de las últimas jornadas del fútbol peruano.