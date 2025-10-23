Estos son los partidos que le faltan a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón de la Liga 1

Universitario se jugó un partidazo ante Sporting Cristal y sacó puntos vitales en su lucha por ser campeón. Gracias a un golazo de Alex Valera, el cuadro crema se empieza a perfilar como ganador del Torneo Clausura y posterior campeón de la Liga 1, obteniendo así el tricampeonato del Perú.

Si logra el objetivo, Universitario será el primer equipo que logre el segundo tricampeonato y marcará para siempre la historia del fútbol peruano. A falta de algunos partidos para ver cómo culmina el Torneo Clausura, lo principal para los cremas es que venció a Sporting Cristal y se alejó más de Cusco.

Ahora con el triunfo ante Sporting Cristal, Universitario puede ser ganador del Torneo Clausura en la próxima fecha ante ADT de Tarma. Sin importar el resultado de Cusco, los cremas ganando el domingo se quedan con el título y son tricampeones de la Liga 1.

Universitario apunta al tricampeonato de Perú. (Foto: Universitario)

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

El próximo partido de Universitario será ante ADT de Tarma el domingo 26 de octubre. Hay que mencionar que el duelo es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú y se jugará desde las 3:30 PM en el estadio Unión de Tarma.

Este cotejo ante ADT es el primero que se presenta como la gran opción de Universitario para ser campeón del Torneo Clausura y tricampeón de la Liga 1 de Perú. Si lo logra, el cuadro crema será el primer equipo que consigue dos tricampeonatos.

El plantel de Universitario en el estadio Nacional. (Foto: Liga 1)

¿Qué partidos le restan a Universitario en el Torneo Clausura?

Tras el partido ante Sporting Cristal, Universitario tiene que afrontar tres partidos más en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. El primero será ante ADT de visita, luego descansará, posteriormente jugará ante Garcilaso de local y cierra ante Chankas de visita.

Fecha 16: ADT vs. Universitario

Fecha 17: Descansan

Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 19: Chankas vs. Universitario

¿Contra qué equipo Universitario será campeón del Torneo Clausura?

Universitario tiene la primera opción de ser campeón del Torneo Clausura ante ADT de Tarma. Jugando el próximo domingo 26 de octubre desde las 3:30 PM en el Estadio Unión de Tarma, el partido será válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

