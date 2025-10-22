Cantoro dejó a todo Universitario sin palabras: Le entregó a Fossati la clave para vencer a Cristal

Mauro ‘El Toro’ Cantoro se puso de pie, tomó la palabra y habló del Universitario vs. Sporting Cristal. Teniendo su corazón crema, el ex delantero le brindó un consejo a Jorge Fossati si es que quiere ganar este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional.

Sabiendo que Universitario llega golpeado por las expulsiones de Jesús Castillo y Andy Polo, Cantoro mencionó que la solución es tener al reemplazo ideal de Andy Polo. Bajo esa situación, el argentino habló con GOLPERU y mencionó a quién debe poner Jorge Fossati en esa posición.

“Me gustaría ver a César Inga en la posición de Andy Polo. Tiene todas las características para esa posición. Si bien juega en la otra banda, su pierna buena es la derecha”, mencionó Mauro ‘El Toro’ Cantoro en la previa del Universitario vs. Sporting Cristal.

Veremos si Jorge Fossati toma en consideración el consejo de Mauro Cantoro y coloca a César Inga en reemplazo de Andy Polo. Aunque, la última información indica que lo más probable es que Hugo Ancajima tome ese lugar.

Alineaciones de Universitario vs. Sporting Cristal

Universitario iría con este once titular ante Sporting Cristal: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Ancajima, Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Inga; Vélez y Valera.

Sporting Cristal iría con este once titular ante Universitario: Enríquez; Sosa, Araujo, Abram, Pasquini; Pretell, Yotún, C. Gonzalez; S. González, Castro y Vizeu.

La lista oficial de convocados de Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio Nacional de Lima. Hay que precisar que el cotejo es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver Universitario vs. Sporting Cristal?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se podrá ver en vivo y en directo por el canal L1 MAX. También se podrá ver online en celulares, tablets y computadores por internet con la aplicación oficial de L1 MAX. De igual modo, una forma extra de seguir el partido es en el minuto a minuto gratis de Bolavip Perú.

