Mientras Néstor Gorosito cuestionó a los árbitros de Liga 1, la respuesta que obtuvo desde Universitario: “No vale la pena…”

El vínculo contractual de Néstor Gorosito fue renovado oficialmente el día de hoy. En conferencia de prensa de hace algunas horas, Alianza Lima anunció que seguirán por el mismo camino en los próximos meses y entre las apreciaciones del entrenador argentino se pudo dejar entrever cierto nivel de queja y/o frustración por las decisiones arbitrales que se vienen dando en la Liga 1, sobre todo cuando el concepto es distinto para algunos equipos en especial.

Si bien no mencionó de qué equipo hablaba específicamente o algo por el estilo, todos sabemos que Universitario de Deportes ha sido señalado en reiteradas ocasiones con cuestiones arbitrales que no coinciden con otras interpretaciones en cuanto a los demás partidos. Bueno, esta situación genera eco en Alianza Lima y por ello es que Néstor Gorosito lo mencionó con énfasis. Dicho esto, desde el equipo merengue no se quedaron callados y fue Franco Velazco quien respondió.

“Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos. Si a uno le cobran una cosa, que la cobren para todos de la misma forma. Lo único que pedimos es eso, no pedimos ventajas, simplemente igualdad de condiciones. Trataremos de que esas injusticias no nos impidan llegar al objetivo porque siempre Alianza tiene que campeonar lo que juegue”; comentó Néstor Gorosito en conversación con la prensa deportiva local en las instalaciones de Matute.

¿Cuál fue la respuesta de Franco Velazco tras las declaraciones de Néstor Gorosito?

Franco Velezco, junto a la plana directiva y polideportiva de Universitario de Deportes, fue visto el día de hoy en la Iglesia Las Nazarenas del Centro de Lima. Sin ánimos de seguir generando mayores comentarios o declaraciones que puedan tomarse a mal como las que últimamente brindó respecto al estadio de Sporting Cristal, ahora fue consultado sobre las quejas de Néstor Gorosito en horas de la tarde y no quiso opinar ni dar detalles al respecto.

“Renovando la fe, es lo más importante. Ahora es un momento de reflexión de cara a lo que nos toca hoy día por la noche. Estamos cerca del campeonato, todavía no hemos logrado nada. Estamos concentrados en llegar al objetivo. Le estamos rindiendo un homenaje al Señor de los Milagros y concentrados en el partido de la noche. Más allá de eso, no vale la pena seguir opinando”; manifestó el administrador de la ‘U‘ a su salida del santuario milagroso.

Las novedades de Universitario para enfrentar hoy a Sporting Cristal

Universitario de Deportes se alista para enfrentar el día de hoy a las 20:00 hora local a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Es así que durante las últimas horas se ha podido conocer que la presencia de Anderson Santamaría no está asegurada en el equipo titular de los merengues ya que no se encontraría al 100% de sus capacidades físicas, con lo cual se dice que el reemplazante sería Aldo Corzo. Veremos cómo se maneja esta situación en las próximas horas y finalmente qué es lo se decide.

