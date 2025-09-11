Es tendencia:
Sporting Cristal

Ex Sporting Cristal sorprende: reveló qué club de Latinoamérica parece de Europa

Un ex jugador de Sporting Cristal trazó un paralelismo increíble entre un club de Latinoamérica con uno de Europa.

Por Aldo Cadillo

El plantel de Sporting Cristal en el 2006.
© Sporting Cristal Archivos.El plantel de Sporting Cristal en el 2006.

Con una polémica frase, un ex jugador de Sporting Cristal se llevó la luz de todos los focos. Poniendo sobre la mesa la competencia entre clubes de Europa y de Latinoamérica, el delantero declaró, convencido, que hay un equipo que tiene la estirpe de uno del ‘Viejo Continente’.

Y es que en recientes declaraciones, Federico Arias, ex delantero de Sporting Cristal, habló de su etapa en el Southampton de la Premier League. Llegando al club inglés cuando tenía 24 años; ahora, con sus actuales 46 y el recorrido por más de 10 equipos, dejó una frase tan polémica como debatible.

“Vélez Sarsfield es Europa en la Argentina. Es una institución que piensa siempre en grande. No está para el ‘chiquitaje’: si tiene que traer un técnico trae uno bueno, si tiene que traer jugadores trae poco, pero muy buenos”, comentó Federico Arias sobre su pasado en Vélez Sarsfield.

La carrera del ‘Torpedo’ Arias. En el número 6 su foto con Sporting Cristal. (Foto: Producción Bolavip)

¿Qué club de Latinoamérica se parece a uno de Europa?

Según las palabras de Federico Arias, Vélez Sarsfield es el equipo más europeo que puede haber en Argentina. Dando la frase en sentido definitorio, el delantero no acepta el debate y argumenta que el ‘Fortín’ tiene esa estirpe de los clubes del ‘Viejo Continente’.

¿Cómo le fue a Federico Arias en Sporting Cristal?

Federico Arias llegó a Sporting Cristal procedente de Belgrano. Siendo uno de los extranjeros que tuvo el club junto a Luis Bonnet, Carlos Marczuk y Sergio Leal, el delantero tuvo una cuota baja de gol (2 goles en 15 partidos) y se fue a Coronel Bolognesi en la siguiente temporada.

¿En qué clubes jugó Federico Arias?

Federico Arias jugó en clubes como Vélez Sarsfield de Argentina, Southampton de Inglaterra, Sporting Cristal de Perú, Martina Francia de Italia, Deportes Melipilla de Chile y Yaracuyanos de Venezuela entre otros.

