Perú y Venezuela apuntan al Mundial 2030: el inesperado técnico por el que se pelean

La Selección Peruana y la Selección Venezolana comparten ahora mismo dos cosas: ambas se quedaron fuera del Mundial 2030 y ambas cesaron a sus entrenadores. Bajo esta situación, las dos están buscando un nuevo técnico y ahora se habrían fijado en el mismo.

Pasa que Perú se quedó sin el técnico Óscar Ibáñez y Venezuela terminó el ciclo del estratega Fernando Batista. Ahora, en ese panorama desolador, los dos países coinciden en un técnico y consideran que es el más indicado para que los lleve al Mundial 2030.

Así pues, tanto Perú como Venezuela quieren contar con el técnico Luis Zubeldía en sus filas. Entendiendo que es el más indicado para que los lleve al Mundial 2030, las dos selecciones lo quieren sí o sí lo más pronto posible.

Ante esta situación se conoció que, al menos por ahora, el técnico Luis Zubeldía no está interesado ni en la propuesta de Perú ni en la de Venezuela. Esta información se reveló en el programa ‘Denganche’, pero todo puede ser conversable con el suficiente estímulo económico.

Zubeldía como entrenador de Sao Paulo. (Foto: Sao Paulo)

¿Luis Zubeldía será técnico de la Selección Peruana?

Luis Zubeldía no será entrenador de la Selección Peruana, según la información del periodista Mauricio Loret de Mola. El hombre de prensa reveló que tuvo comunicación con el entorno del técnico y le dejaron en claro que Perú no debe gastar fuerzas buscándolo, pues no está interesado.

Mauricio Loret de Mola habló sobre las opciones de Perú con Luis Zubeldía: “Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento”, explicó el comunicador.

¿Qué títulos tiene Luis Zubeldía?

Luis Zubeldía ganó dos títulos en lo que va de su carrera. Con 44 años, el entrenador fue campeón de la Serie A de Ecuador con Liga de Quito en el 2023 y campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito en el 2023.

¿Cuánto gana Luis Zubeldía?

Luis Zubeldía gana 180 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Entonces, en un año de trabajo, se lleva alrededor de 2 millones 160 mil dólares.

