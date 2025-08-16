Felipe Vizeu no debutó y ya causó el primer dolor de cabeza en Sporting Cristal

Felipe Vizeu fichó por Sporting Cristal y está a la espera de su debut. Si bien todavía tiene que adaptarse al equipo, y a las ideas del técnico Paulo Autuori, su debut podría tomar un par de semanas.

Ante esto, recientemente se conoció un grave problema que padece Felipe Vizeu. Es más, parte de sus constantes cambios de clubes es por una falta de manejo de sus impulsos, como quedó evidenciado en el 2017 cuando se peleó con su propio compañero.

Ocurriendo en el 2017, el delantero Felipe Vizeu se peleó con su compañero Rhodolfo durante un duelo del Flamengo. Quedando las imágenes grabadas para la posteridad, ahí se observa como ambos jugadores del mismo equipo buscan agredirse.

Más allá del suceso, Felipe Vizeu es un gran refuerzo para Sporting Cristal. Incluso, algunos comentarios lo llegan a colocar por encima de Emanuel Herrera y Martín Cauteruccio, ya que el delantero brasileño tiene menos años y muchas menos lesiones.

Los problemas de Felipe Vizeu

Felipe Vizeu debutó en Flamengo en la temporada 2016, pero un episodio lo marcó para siempre. Todo quedó filmado cuando en el 2017 se peleó con un compañero. Pero no fueron simples empujones, sino que incluso llegaron a los golpes y las amenazas.

Desde ahí ha estado errante por clubes como Udinese, Gremio, Ajmat Grozni, hasta que fichó por el Atlético Goianiense en el 2023. Regresando a Brasil para jugar en la Segunda División, de ahí pasó al Criciúma, luego al Remo y ahora está en Sporting Cristal de Perú.

¿Cuánto gana Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu gana 25 mil dólares según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que su mejor sueldo fue de 70 mil dólares cuando jugaba en Udinese de Italia.

¿Cuánto vale Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu vale 400 mil euros según información oficial de Transfermarkt. Con actuales 28 años, el delantero brasileño llegó a su mejor cotización en el 2018 cuando costó 1,50 millones de euros.

