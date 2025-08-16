Tras ser descartado por Sporting Cristal: el singular mensaje que compartió Pedro Aquino y que sorprende

Sporting Cristal cerró definitivamente su mercado de pases en esta etapa de la temporada 2025. Tras el arribo y más reciente presentación oficial de Felipe Vizeu como el delantero que tanto esperaban los aficionados, el nombre de Pedro Aquino quedó totalmente relegado de las proyecciones rimenses y recientemente se pudo conocer una especie de respuesta por parte del volante.

Fuente: Sporting Cristal

Luego de que Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, confirmara en conferencia de prensa que concretaron los cuatro refuerzos que comprometieron en su momento para darle un salto de calidad al plantel liderado técnicamente por Paulo Autuori, fue Pedro Aquino quien usó las redes sociales para compartir un mensaje bastante singular y llamativo.

“Algún día nos volveremos a juntar mi cholito Irven Ávila. Espero ya no estés tan acabado jajaja”; fue el storie en Instagram que compartió Pedro Aquino durante las últimas horas y coincide que justamente se dio luego de las palabras del directivo de Sporting Cristal, con lo cual queda totalmente en evidencia que está muy al pendiente de que en esta ocasión tiene las puertas cerradas del Rímac.

La situación de Pedro Aquino en Santos Laguna de México y el futuro que le esperaría

Es importante resaltar que Pedro Aquino mantiene contrato con Santos Laguna de México hasta el año 2027, aunque no viene siendo tomado en cuenta en el primer equipo. Recientemente se filtró la información de que estaría lesionado de la rodilla y que por dicha razón es que no forma parte del plantel azteca, pero a la vez se desmintió el dato y se conoce que entrena con regularidad.

“Pedro Aquino no está lesionado. El futbolista entrena con normalidad con la Sub21 de Santos Laguna, club con el que tiene contrato hasta mediados 2027. Si hay alguna propuesta de otro club interesado por el futbolista evaluara. No hay nada formal con SC ni interés de Alianza”; informó el comunicador deportivo Wilmer Robles a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Frente a esta situación, ¿existe la posibilidad de que Pedro Aquino pueda ser refuerzo de Alianza Lima? Hay ciertos rumores en donde apuntan al volante como el reemplazante ideal para un Erick Noriega que tendría todo cerrado para ser vendido a Gremio de Porto Alegre. Lo concreto es que hasta ahora no hay negociación de por medio y a falta de pocos días para que cierre el libro de pases en la Liga 1, veremos en qué puede finalizar esta información.

¿Cuánto vale Pedro Aquino en el mercado internacional?

Según el portal especializado ‘Transfermarkt‘, Pedro Aquino tiene una cotización internacional de 1.5 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 6 millones. Habría que estar al pendiente cuál es la decisión del volante y si es que la directiva de Santos Laguna llega a un acuerdo con el club que quiera un préstamo de por medio o directamente una venta total del pase.

Fuente: Transfermarkt

