Richarlison dejó en ridículo a Oliver Sonne y marcó el 2-0 de Tottenham vs. Burnley

Complicado debut del Burnley en la Premier League tras el golazo que marcó Richarlison ante la cobertura de Oliver Sonne.

Por Aldo Cadillo

El video del gol de Richarlison ante Burnley.
© Producción Bolavip.El video del gol de Richarlison ante Burnley.

El debut de Oliver Sonne en la Premier League no fue el mejor. Partiendo como titular en el duelo entre Tottenham vs. Burnley, el lateral peruano se colocó sobre la banda derecha en una especie de línea de cinco, pero con responsabilidades de subir y bajar.

Pero la máxima complicación fue cómo detener a Richarlison, que en el segundo tiempo aprovechó un centro al área y anotó el 2-0 del Tottenham luego de hacer una bella tijera. Lastimosamente para Oliver Sonne, el peruano tenía la marca, la perdió y permitió el festejo del brasileño.

Gol de Richarlison en el Tottenham vs. Burnley

Más grave todavía es que quedó completamente expuesto en el momento del gol, recibió la queja de Kyle Walker y permitió que Tottenham se adelante 2-0 al Burnley por la fecha 1 de la Premier League.

Peor cuando llegó el 3-0 del Tottenham tras el gol de Brennan Johnson. Ahí el técnico del Burnley no aguantó más y realizó cambios sacando a Oliver Sonne en el minuto 74 para que ingrese Loum Tchaouna.

Sonne marcando a Richarlison. (Foto: Getty Images)

Los números de Oliver Sonne en su debut en la Premier League

Oliver Sonne jugó 74 minutos en el partido entre Burnley vs. Tottenham. Marcando así su debut en la Premier League, el volante peruano recibió un puntaje de 6.0 por parte de Sofascore.

Además, también registró interesantes estadísticas como 9 kilómetros de distancia recorrida, 1 duelo ganado en el suelo y uno en el aire, 22 toques, 4 posesiones perdidas y 11 pases precisos de 13. En líneas generales no fue un debut del peruano Oliver Sonne con el Burnley en la Premier League.

