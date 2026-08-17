Tras su paso por Alianza Lima hace 8 meses, Pablo Ceppelini firmó con club de Suiza

Pablo Ceppelini vuelve a jugar tras ocho meses sin jugar. Tras su paso por Alianza Lima, vuelve a Europa, pero para jugar en Tercera División.

Pablo Ceppelini tiene nuevo club para continuar con su carrera futbolística tras más de ocho meses sin jugar. Su último club fue Alianza Lima, que decidió no renovarle su contrato y así quedó con el pase en su poder. Ahora, vuelve a Europa para jugar en el Bellinzona de la Tercera División de Suiza.

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Pablo Ceppelini estuvo sin club durante todo 2026. En Alianza Lima, se fue sin pena ni gloria. Su último partido fue el 2 de diciembre en el empate 1-1 ante Sporting Cristal por la semifinal de ida de los Playoffs. Para la vuelta, que los ‘Celestes’ ganaron 5-4 por penales tras levantar un 3-1 abajo, no jugó un solo minuto.

Desde la finalización de su contrato con el conjunto blanquiazul del Perú, Ceppelini no firmó con ningún club. Se lo vinculó con algunos clubes de Colombia, Uruguay y hasta el fútbol de Bolivia, pero al final, siguió con el pase en su poder a la espera de una mejor oportunidad.

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Finalmente, en las últimas horas, se confirmó su llegada al fútbol de Suiza, pero para jugar en la Tercera División. Se trata de un destino llamativo, pero que no le es ajeno, ya que tiene experiencia jugando en Europa.

Pablo Ceppelini llega, de manera oficial, al Bellinzona de Suiza

La Associazione Calcio Bellinzona anunció de manera oficial la llegada de Pablo Ceppelini como su nuevo jugador para esta temporada 2026/2027. Se trata de un club que viene de descender desde la Challenge League (Segunda) a la Promotion League (Tercera División del fútbol suizo).

“El AC Bellinzona se complace en anunciar el fichaje de Pablo Ceppelini. Ceppelini se incorpora al equipo granata tras su reciente paso por el Alianza Lima de Perú. A lo largo de su carrera, ha militado en clubes de gran prestigio en Sudamérica y Europa y ha acumulado experiencia internacional compitiendo en torneos continentales sudamericanos, tales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana”, expresó el club en sus redes sociales.”, informó el club en sus redes sociales.

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Bellinzona quiere volver a Segunda División, aunque no ha tenido un buen arranque de temporada, ya que perdió sus dos primeros partidos en la Promotion League: 0-2 ante Bavois y 0-1 ante Amical. Con el uruguayo, el club de la ciudad homónima (con una población de poco más de 18 mil habitantes) espera volver a ser importante en el fútbol suizo.

Este club supo ser campeón de la Superliga Suiza, aunque en la temporada 1947/1948, pero en 2013 fue declarado en bancarrota y volvió a las ligas amateurs para empezar de cero. Ahora, viene de un paso en falso con el descenso.

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Pablo Ceppelini vuelve a Europa

Ceppelini, a sus 34 años, retorna al fútbol de Europa tras 11 años. Estuvo en clubes de Italia como Cagliari y Lumezzane, tuvo un paso por el NK Maribor de Eslovenia y su último club en el ‘Viejo Continente’ fue el Universitatea Cluj en 2015. Al tener pasaporte italiano, Ceppelini no ocupa cupo de extranjero en Europa, lo que permitió que llegue a dicho país.

En Sudamérica, ha estado en clubes importantes como Peñarol, Danubio y Atlético Nacional. También pasó por Cruz Azul, Cuiabá de Brasil, Bella Vista, Wanderers y Boston River de Uruguay, entre otros equipos.

DATOS CLAVE

Pablo Ceppelini jugará en el AC Bellinzona de la Tercera División de Suiza.

jugará en el AC Bellinzona de la Tercera División de Suiza. Más de ocho meses estuvo sin equipo tras finalizar contrato con Alianza Lima.

estuvo sin equipo tras finalizar contrato con Alianza Lima. 11 años pasaron para que retorne al fútbol europeo sin ocupar cupo extranjero.