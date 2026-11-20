El sismo que se sintió en Lima afectó la concentración de Alianza Lima, a pocas horas de su partido ante FC Cajamarca. Esto fue lo que pasó en el hotel.

Un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter sacudió gran parte de la zona centro del Perú. Con epicentro en Junín, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional, se sintió también en Lima por largos minutos. Precisamente, varios ciudadanos se autoevacuaron a fin de ponerse a buen recaudo. Este fue el caso de los jugadores de Alianza Lima, quienes salieron del Hotel Hilton, en Miraflores, donde estuvieron concentrados.

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El temblor se sintió alrededor de las 7 de la tarde en Perú y duró algunos minutos. Tuvo gran impacto en Lima, así como en otras ciudades del Perú y también en países como Ecuador y Colombia. Para los limeños, hubo que autoevacuarse, incluido el caso de los futbolistas de Alianza Lima, a horas de su partido ante FC Cajamarca.

De acuerdo a un video publicado por el periodista José Varela en su canal de YouTube, los jugadores de Alianza Lima salieron del Hotel Hilton para ponerse a buen recaudo. En la grabación, se pudo ver a futbolistas como Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Josué Estrada y Luis Ramos bastante tranquilos, minutos después de lo que fue el sismo.

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Así como los futbolistas blanquiazules, también se vio varios huéspedes del hotel en cuestión fuera de él siguiendo las indicaciones para este tipo de casos. Todo se dio en un contexto de suma tranquilidad, clave en estos momentos donde se debe conservar la calma y ponerse a resguardo de la mejor manera posible.

Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca en Matute

Más allá de lo ocurrido, el partido en Matute ya está estipulado y se jugará este sábado 21 de noviembre. Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca en un partido que puede marcar la despedida del conjunto cajamarquino de la Liga 1 en caso de consumarse su descenso.

El encuentro se jugará a partir de las 3:30 P.M. en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima con el arbitraje de Daniel Ureta y Joel Alarcón en el VAR.

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