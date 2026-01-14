Fue figura de Alianza Lima, quedó libre y ahora los hinchas de Universitario lo piden

El mercado de fichajes del fútbol peruano se encuentra abierto y los clubes están viendo sus últimas contrataciones. Es por eso que los aficionados de Universitario de Deportes han recomendado a un futbolista con pasado en Alianza Lima. No obstante, lo ven como alguien que podría llegar a aportarle algo a su equipo para esta temporada 2026.

En este caso se trata de Sebastián Rodríguez, quien actualmente se encuentra en condición de libre. No continuó su vínculo con la Universidad de Chile, así que por lo pronto está sin club. Por eso, algunos fanáticos del cuadro ‘crema’ no dudan en pedirlo para su equipo. Pues lo ven como un jugador que podría aportar en el mediocampo.

Ahora que se aprobó que los equipos puedan tener un total de 7 extranjeros en el plantel, pues en el cuadro ‘crema’ buscan un nuevo jugador. Así que por parte de los hinchas no dudaron en sugerir al ‘Bigote’, con la idea que pueda ser uno de los conductores del plantel.

Con la camiseta del cuadro ‘Blanquiazul’ tuvo muy buenos partidos, siendo un jugador que dominaba muy bien el balón. Pero no terminó de tener acompañantes que puedan ayudarlo, así como tampoco estuvo en su mejor posición en el equipo. Por lo que no terminó de destacar tanto en la segunda parte del año como ocurrió en la primera.

Por ahora como está libre, habrá que ver si en el Monumental lo ven como una buena opción. Pues podría aportar al equipo, pero claro que todo están en manos del cuerpo técnico, que seguramente usará ese cupo extra que se les ha dado a cada club, para reforzar una zona que todavía está con problemas.

Sebastián Rodríguez y sus números en Alianza Lima

En el año 2024 fue que Sebastián Rodríguez llegó al cuadro de La Victoria. El volante terminó siendo un jugador importante, con buenos números en el Torneo Apertura, pero tuvo un bajón en el Clausura. Pero sin duda dejó muestra de su buen juego con el balón, algo que no se ve en muchos jugadores.

En total fueron 38 encuentros los que disputó con la camiseta ‘Blanquiazul’, logró hace 2 goles, mientras que en asistencias consiguió 9. Todo esto lo logró en un total de 3362 minutos en cancha.

