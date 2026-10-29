Gerardo Ameli lanzó poderosa denuncia ante la reprogramación del Universitario vs. Sport Boys

El entrenador de Atlético Grau no se guardó nada. Gerardo Ameli cargó la reprogramación, del Universitario vs Sport Boys. Con palabras duras.

El director técnico de Atlético Grau no guardó silencio frente a las recientes decisiones de la Liga 1. El estratega argentino, Gerardo Ameli, expresó su firme postura ante la postergación del compromiso entre Universitario de Deportes y Sport Boys.

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El difícil contexto de Atlético Grau tras caer en Cusco

El fuerte reclamo del entrenador surge en medio de un momento deportivo sumamente exigente para el cuadro piurano. La molestia en el plantel albo se intensificó tras sufrir una dura derrota por goleada ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

Atlético Grau cayó goleado ante Cienciano del Cusco. (Foto: X).

Tras ese amargo resultado en territorio cusqueño, el comando técnico busca rearmar a su equipo para volver a la senda del triunfo. Sin embargo, la modificación en el calendario de su próximo rival terminó por encender las alarmas en la institución.

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Las fuertes declaraciones de Gerardo Ameli

Al ser consultado sobre el receso no programado del conjunto crema durante esta jornada, Ameli fue contundente sobre la falta de previsión. “Cuando las cosas están claras de entrada, yo no me quejo. Me molesta cuando las cambian beneficiando a algunos y perjudicando a otros”, declaró el estratega.

La principal inconformidad radica en cómo estas alteraciones imprevistas rompen la equidad física entre las plantillas del campeonato. Mientras algunos clubes deben afrontar seguidillas de partidos exigentes, otros obtienen días adicionales de descanso y preparación táctica.

El malestar en la Liga 1 por las reprogramaciones

El DT de Atlético Grau enfatizó que los cambios sobre la marcha terminan distorsionando el desarrollo normal de la competencia peruana. “Me parece injusto manosear así el torneo pero no es excusa, la ‘U’ tiene un equipazo. Cuando manipulan en el medio es más incómodo”, añadió con dureza.

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A pesar de sus críticas hacia la organización, el entrenador dejó en claro que reconoce el gran nivel futbolístico del vigente campeón. La intención de su mensaje apunta directamente a la transparencia dirigencial y no a desacreditar los méritos deportivos del cuadro merengue.

Los próximos partidos de Universitario en Liga 1

Con el panorama ya establecido, Universitario visitará primero a Atlético Grau este domingo 1 de noviembre a las 15:30 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo. Posteriormente, el cuadro crema cumplirá con su duelo pendiente frente a Sport Boys el miércoles 4 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental de Ate.

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