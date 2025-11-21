Giro en la Liga 1: Ángel Comizzo no define su futuro y Atlético Grau actúa de inmediato

La situación de Ángel Comizzo en Atlético Grau entró en un punto inesperado. Pese a que el club tenía la intención de cerrar su renovación cuanto antes, el entrenador argentino aún no firma su continuidad y mantiene en suspenso el proyecto deportivo del 2026.

Por ello la directiva del cuadro piurano, encabezada por Arturo Ríos, confirmó que seguirán esperando a Ángel Comizzo, incluso si la negociación demora más de lo previsto. La postura llamó la atención porque en la Liga 1 ya varios equipos comenzaron a mover fichas, mientras que Atlético Grau decidió mantener la calma absoluta respecto al futuro de su técnico.

Arturo Ríos, presidente de Atlético Grau: “Comizzo tiene la propuesta de renovación, depende de él. Él tiene una problemas familiares, vamos a esperarlo, él es de la casa, se va a tomar un tiempo”, declaró el dirigente.

Lo único seguro es que Atlético Grau ya dejó clara su postura: quieren que Ángel Comizzo siga, y harán lo posible para retenerlo. Todo queda ahora en manos del entrenador, que decidirá en los próximos días si extiende su vínculo o si abre la puerta a un nuevo ciclo fuera de Piura.

Ángel Comizzo dirigiendo a Atlético Grau. (Foto: Getty Images)

¿Ángel Comizzo deja Atlético Grau?

Ángel Comizzo y Atlético Grau todavía no llegan a un acuerdo pues el entrenador aún no responde la propuesta de renovación. Hay que mencionar que Comizzo cuenta con propuestas de otros clubes, así que podría estar esperando su momento.

En la parte deportiva, Atlético Grau no logró los objetivos y se quedó fuera de todo certamen internacional y en la temporada 2026 solo disputará la Liga 1.

¿A qué clubes ha dirigido Ángel Comizzo?

Ángel Comizzo ha dirigido a clubes como Talleres de Córdoba en Argentina, Querétaro en México y Universitario en Perú.

¿Cuántos años tiene Ángel Comizzo?

Ángel Comizzo nació en Argentina, tiene 63 años y actualmente se desempeña como entrenador de fútbol.

