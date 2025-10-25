Además de Raúl Ruidíaz y Ángel Comizzo: los 7 jugadores de Atlético Grau que buscarán el ‘Tri’ para Universitario

Atlético Grau tiene una misión muy importante el día de hoy cuando enfrente en condición de visita a Cusco FC. Si bien el triunfo es lo más importantes y por lo que cualquier plantel pelea durante 90 minutos de juego, el hecho de que exista cierta relación entre varios de los protagonistas con Universitario de Deportes avisa que podría darse un escenario bastante particular. Y es que además de Raúl Ruidíaz y Ángel Comizzo, hay otros nombres que quizá se sumarían a la causa.

Hablamos de protagonistas que en algún momento pasaron por las filas de Universitario de Deportes y que de conseguir una victoria esta noche frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega le darían una mano a los inminentes tricampeones del fútbol peruano. Los más conocidos son el delantero y el entrenador norteño, pero a continuación detallaremos ciertos nombres que no están en el radar más relevante de los hinchas.

Patricio Álvarez, Rafael Guarderas, Rodrigo Vilca, Paulo de la Cruz, Christopher Olivares, Yamir Ruidíaz y José Bolívar, quien por cierto aún tiene contrato con Universitario de Deportes hasta el término de la presente temporada 2025, son los 7 jugadores que vistieron la camiseta merengue en algún momento de sus trayectorias. Es más, varios de ellos fueron formados en Campo Mar y es muy probable que aún exista un importante sentimiento de pertenencia.

¿Qué necesita exactamente Universitario para ser tricampeón de la Liga 1?

Existe varios escenarios en donde Universitario de Deportes podría llevarse el título del Torneo Clausura 2025 y por ello es que automáticamente sería campeón nacional para luego adjudicarse el tricampeonato del fútbol peruano. Uno de ellos tiene que ver con celebrar antes de jugar, con lo cual Atlético Grau tendría que vencer esta noche a Cusco FC en condición de visita en el duelo programado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En el caso de que este resultado no se concrete, la ‘U’ deberá conseguir un triunfo en su visita a la ciudad de Tarma cuando el día de mañana enfrenta a ADT. Una multitud de hinchas merengues están viajando de todas partes del país para seguir al equipo de sus amores en lo que podría significar una jornada histórica. De no darse ninguno de estos contextos, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán varias jornadas más para conseguir el objetivo y levantar el trofeo de la Liga 1.

Fecha y horarios de los duelos Cusco FC vs. Atlético Grau | ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

Este fin de semana será clave para el desarrollo en el tramo final del Torneo Clausura 2025. Cusco FC y Atlético Grau jugarán el día de hoy a las 18:00 hora local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; mientras que ADT y Universitario de Deportes se medirán mañana domingo 26 de octubre a las 15:30 hora local en el Estadio Unión Tarma. Veremos en qué terminan estos partidos y si es que tenemos campeón próximamente, sino habrá que esperar a la siguiente fecha.

