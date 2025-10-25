Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau

El Torneo Clausura está llegando a su final y se viene una definición bastante importante. No solo por el título nacional, sino también en busca de conocer el equipo que se irá a segunda, así como los que irán a los torneos internacionales. Por lo que hay mucho en juego en esta temporada 2025.
En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega se vieron las caras Cusco FC contra Atlético Grau. Partido bastante vibrante con la necesidad de ambos por lograr sumar. Por lo que se vivió un duelo con mucha intensidad desde el minuto uno de la contienda.
La lucha por la victoria se vivió de principio a final, pero los locales lograron marcar primero. Álvaro Ampuero fue el autor de esta anotación a los 80 minutos. En un juego que parecía destinado al empate, el lateral logró abrir la brecha entre ambos para que se pueda dar un nuevo triunfo cusqueño. Jherson Reyes anotó en el tiempo agregado, pero el gol fue anulado.
Así quedó la tabla del Torneo Clausura
Así se movió la tabla del Torneo Clausura con este vibrante encuentro entre Cusco FC ante Atlético Grau.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura:
Así quedó la tabla del Acumulado
Mientras tanto, así queda la tabla del Acumulado tras el encuentro entre Cusco FC vs. Atlético Grau.
Tabla del Acumulado:
Partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura
Así van quedando los partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura en esta jornada sabatina.
Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura:
Viernes 24 de octubre:
- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos
Sábado 25 de octubre:
- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso
- Alianza Atlético 0-1 Cienciano
- Cusco FC – Atlético Grau
Domingo 26 de octubre:
- Sporting Cristal vs. Chankas CYC
- UTC vs. Alianza Universidad
- ADT vs. Universitario
- Melgar vs. Sport Huancayo
¿Universitario campeón? Qué pasa si Cusco FC gana, empata o pierde ante Atlético Grau
La impresionante campaña de Claudio Biaggio con Comerciantes Unidos: cerca de salvarse del descenso en Liga 1