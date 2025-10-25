Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau

El Torneo Clausura está llegando a su final y se viene una definición bastante importante. No solo por el título nacional, sino también en busca de conocer el equipo que se irá a segunda, así como los que irán a los torneos internacionales. Por lo que hay mucho en juego en esta temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega se vieron las caras Cusco FC contra Atlético Grau. Partido bastante vibrante con la necesidad de ambos por lograr sumar. Por lo que se vivió un duelo con mucha intensidad desde el minuto uno de la contienda.

La lucha por la victoria se vivió de principio a final, pero los locales lograron marcar primero. Álvaro Ampuero fue el autor de esta anotación a los 80 minutos. En un juego que parecía destinado al empate, el lateral logró abrir la brecha entre ambos para que se pueda dar un nuevo triunfo cusqueño. Jherson Reyes anotó en el tiempo agregado, pero el gol fue anulado.

Así quedó la tabla del Torneo Clausura

Así se movió la tabla del Torneo Clausura con este vibrante encuentro entre Cusco FC ante Atlético Grau.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Torneo Clausura:

Así quedó la tabla del Acumulado

Mientras tanto, así queda la tabla del Acumulado tras el encuentro entre Cusco FC vs. Atlético Grau.

Tabla del Acumulado:

Publicidad

Publicidad

Partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura

Así van quedando los partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura en esta jornada sabatina.

Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura:

Viernes 24 de octubre:

Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre:

Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 0-1 Cienciano

Cusco FC – Atlético Grau

Domingo 26 de octubre:

Sporting Cristal vs. Chankas CYC

UTC vs. Alianza Universidad

ADT vs. Universitario

Melgar vs. Sport Huancayo

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Universitario campeón? Qué pasa si Cusco FC gana, empata o pierde ante Atlético Grau