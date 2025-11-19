Atlético Grau vs. Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por el Clausura 2025 vía L1 Max: previa del partido

Atlético Grau y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles 19 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Ambos equipos quieren cerrar su participación en este certamen de la mejor manera. El partido comienza a las 15:00 horas (Lima) en el Estadio Miguel Grau de Piura y cuenta con transmisión en vivo de L1 Max.

Piura recibe por última vez en el año a Atlético Grau para un duelo por el torneo peruano. El equipo de Ángel David Comizzo ha tenido un andar irregular, lo que llevó a que no pueda pelear la clasificación a alguna copa internacional. Su objetivo será ganar para cerrar el año de la mejor manera frente a sus hinchas.

Sporting Cristal también tuvo actuaciones muy irregulares, pero supo salir adelante con algunos resultados buenos, sobre todo, al inicio de este Torneo Clausura. Al final, se cayó en algunos partidos, pero no quita que esté en la lucha por ser el subcampeón peruano. El cuarto lugar en la tabla general está asegurado, por lo que deberá esperar el duelo ante el tercero en los próximos días. Por eso, Paulo Autuori probará jugadores, pese a varias ausencias.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025?

Atlético Grau vs. Sporting Cristal se juega este miércoles 19 de noviembre en el Estadio Miguel Grau de Piura por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El horario de inicio del partido es a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia.

En tanto, se juega a partir de las 17:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Por su parte, en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inicia a las 16:00 horas. Y en México da comienzo a las 14:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Atlético Grau vs. Sporting Cristal hoy?

El partido entre Atlético Grau y Sporting Cristal de este miércoles 19 de noviembre por la última jornada del Torneo Clausura 2025 en Piura se transmite en vivo y en directo por L1 Max para todo Perú. En tanto, Fanatiz lo pasa para los Estados Unidos.