Con Sporting Cristal clasificado: ¿Cuándo se juega la final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Sporting Cristal se impuso ante ADT en el Estadio Alberto Gallardo e inscribió su nombre en la final de la Copa Caliente de la Liga 2026. A continuación, todos los detalles de la próxima definición.

Sporting Cristal y ADT se enfrentaron esta tarde en el Estadio Alberto Gallardo. En el marco del encuentro de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, los celestes lograron inscribir su nombre en la gran final del campeonato al aprovechar de gran manera el actual nivel colectivo del equipo. Es así que en la siguiente nota podrás conocer cuándo será la próxima definición.

Publicidad

En cuanto al trámite del partido de hoy, desde un inicio se pudo apreciar una intención clara de Sporting Cristal en asegurar rápidamente el marcador. Con la ventaja del 1-0 obtenido la semana pasada en la ciudad de Tarma, los celestes se mostraron tranquilos con dos muy buenos goles por parte de Michael Hoyos y de Santiago González para empezar a definir la serie desde temprano.

La etapa complementaria del duelo de hoy en el Estadio Alberto Gallardo tuvo diversas emociones que finalmente derivaron en la goleada de Sporting Cristal frente a ADT. Es así que los liderados técnicamente por Roberto Mosquera cumplen con uno de los objetivos de la temporada y ahora deberán alistarse para disputar el próximo mes la gran final de la Copa Caliente de la Liga 1 2026.

Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Publicidad

¿Cuándo se jugará la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Tras la llave ante ADT, ahora Sporting Cristal se alista para disputar la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026. La programación del campeonato indica que el próximo 15 de noviembre se jugará a partido único dicha definición, aunque todavía resta por conocer en qué recinto deportivo se llevará a cabo. Lo único concreto hasta ahora es que será en un estadio neutral para los equipos.

¿Quién será el rival de Sporting Cristal en la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Sporting Cristal deberá esperar por el rival de turno en la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026. La otra llave de semifinales la disputan Alianza Atlético y Sport Boys, en donde el encuentro de vuelta se jugará el martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36 ubicado en la ciudad de Sullana. El marcador está 5-2 a favor de los piuranos luego de lo hecho la semana pasada en el Callao.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal clasificó a la final tras superar a ADT en semifinales.

clasificó a la final tras superar a en semifinales. La gran final se jugará el 15 de noviembre en estadio neutral.

en estadio neutral. Michael Hoyos y Santiago González fueron las figuras celestes ante ADT.