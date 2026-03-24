El futuro de Guillermo Farré comienza a tomar forma tras su salida de Aldosivi, y todo indica que su regreso a la Liga 1 no está en los planes inmediatos. Cuando algunos lo vinculaban nuevamente con el fútbol peruano, una nueva opción desde Argentina ha tomado fuerza en las últimas horas.

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Según la información del periodista Germán García Grova, Farré está muy cerca de convertirse en nuevo entrenador de Gimnasia de Mendoza. “Existieron primeros contactos, positivos, entre el DT y la dirigencia del club”, reveló, marcando un avance concreto en las negociaciones que podría cerrarse en breve.

El técnico argentino, de 45 años, se mantiene como un perfil atractivo en el mercado gracias a su experiencia reciente. Su paso por Belgrano, donde logró protagonismo, y su etapa en Aldosivi, lo posicionan como un estratega con recorrido en contextos exigentes.

Además, en Perú dejó huella tras su experiencia con Sporting Cristal, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible retorno a la Liga 1. Sin embargo, este nuevo escenario parece enfriar cualquier opción de verlo nuevamente en el campeonato peruano en el corto plazo.

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Farré en la órbita de Gimnasia de Mendoza. (Foto: X)

Guillermo Farré a Gimnasia de Mendoza

La posibilidad de asumir en Gimnasia de Mendoza representa una oportunidad clave para relanzar su carrera en el fútbol argentino, en un proyecto donde podría tener mayor estabilidad y margen de trabajo, algo que los entrenadores valoran especialmente tras salidas recientes.

Así, Guillermo Farré perfila su próximo destino lejos del radar peruano. Aunque su nombre sigue generando interés en la Liga 1, todo indica que su camino inmediato seguirá en Argentina, en una negociación que avanza y que podría cerrarse más pronto de lo esperado.

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Farré dirigiendo Aldosivi. (Foto: Aldosivi)

¿Qué clubes dirigió Guillermo Farré?

Guillermo Farré dirigió a clubes como Belgrano, Aldosivi y Sporting Cristal.

¿Qué edad tiene Guillermo Farré?

Guillermo Farré tiene 45 años, es técnico argentino y actualmente está sin club.

Datos claves

Guillermo Farré negocia su incorporación como nuevo entrenador de Gimnasia de Mendoza en Argentina.

El técnico de 45 años registró pasos previos por Belgrano, Aldosivi y Sporting Cristal.

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