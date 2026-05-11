Solo un minuto y José Carabalí se fue expulsado ante Sport Boys

Antes del primer minuto de juego, José Carabalí terminó expulsado por intentar evitar un avance peligroso de un atacante de Sport Boys.

Universitario de Deportes fue sorprendido por Sport Boys antes del primer minuto de juego. Lo que obligó a José Carabalí a tener que hacer una falta, lo que hizo que lo terminen de expulsar, sin mucho que discutir el ecuatoriano terminó yéndose al vestuario a pesar de recién haber comenzado con el partido.

Publicidad

Pase entre líneas de Miguel Trauco en busca de Luis Urruti, el atacante sacó ventaja y se iba con dirección al área de los ‘cremas’. Esto obligó a Carabalí a tener que cortar la jugada y derribarlo. Lo que obligó al uruguayo a pedir de inmediato la tarjeta roja, pues consideró que se iba solo frente a la portería. A lo que el árbitro no dudó en sacar la cartulina roja.

Los jugadores visitantes al instante se fueron en contra del árbitro, pidiendo que se revise la jugada pues consideraban que esa acción no ameritaba la roja. Pero el juez central Bruno Pérez estaba muy seguro de lo que vio, por lo que no necesitó revisar nada para que se tenga que cambiar su decisión, dejando la amonestación y con ello a los de Ate con uno menos.

Así fue la expulsión de José Carabalí:

Publicidad

Noticia en desarrollo…