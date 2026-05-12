Jorge Araujo recibió una gran novedad desde Universitario, después del empate sin goles ante Sport Boys. Mientras está llegando Héctor Cúper.

El empate 0-0 entre Universitario de Deportes y Sport Boys en el Callao dejó un sabor amargo en la hinchada crema. Tras el pitazo final, las dudas sobre el futuro del banquillo merengue comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales.

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Sin embargo, la incertidumbre terminó gracias a la información revelada por el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter. La administración del club ya tomó una decisión firme sobre quién dirigirá el próximo encuentro de la Liga 1.

Héctor Cúper y un debut internacional

A pesar de las expectativas por un cambio inmediato, el estratega argentino Héctor Cúper no tomará las riendas del equipo en el torneo local de forma estrepitosa. Su debut oficial está pactado para el duelo ante Nacional en Uruguay por la Copa Libertadores.

Héctor Cúper debutará ante Nacional en Uruguay — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 12, 2026

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Se espera que el experimentado técnico arribe a la capital peruana a mediados de esta semana para formalizar su vínculo contractual. Esto deja un vacío logístico que el club ha decidido llenar manteniendo la confianza en el actual cuerpo técnico interino.

La continuidad de Jorge Araujo

La decisión que ha sorprendido a los críticos del interinato es la ratificación de Jorge Araujo para el siguiente duelo del campeonato peruano. El “Coco” será el encargado de dirigir a Universitario este viernes 15 de mayo frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental.

Esta medida responde a la necesidad de no apresurar los procesos de Cúper, permitiéndole observar al equipo antes de su estreno en Montevideo. Para muchos sectores de la fanaticada, esta continuidad es vista con recelo debido a la urgencia de sumar puntos en la tabla.

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Próximo reto en el Monumental

El partido ante el conjunto piurano será vital para las aspiraciones de la “U” de mantenerse en los puestos de vanguardia. Araujo tendrá la misión de despedirse del interinato con una victoria en casa antes de entregarle el mando al técnico subcampeón de la Champions League.

El duelo contra Atlético Grau está programado para las 20:00 horas, donde se espera un marco importante de público a la espera del inicio de la era Cúper. La transición ya está en marcha y el partido en Uruguay marcará el inicio de un nuevo capítulo internacional para el club.

Jorge Araujo fue el técnico en el empate 0-0 entre Sport Boys y Universitario. (Foto: X).

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