Alianza Lima se mantiene como el principal candidato para llevarse el primer título de la temporada en la Liga 1 2026. Tras empatar 1-1 ante Sporting Cristal en la jornada 14, el equipo dirigido por Pablo Guede lidera la tabla con 33 puntos, manteniendo una ventaja de tres unidades sobre sus más cercanos perseguidores.
A falta de solo tres fechas para el final, el cuadro blanquiazul depende de sí mismo para dar la vuelta olímpica. Sin embargo, el calendario que resta es de alta exigencia, incluyendo visitas a plazas complicadas en altura y un duelo directo en Matute.
Calendario de Alianza Lima: Recta final del Apertura
El camino hacia el título se definirá en tres estadios distintos. Aquí te detallamos la programación oficial de los encuentros que decidirán el futuro del equipo íntimo:
Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
Día: Sábado 16 de mayo
Hora: 5:45 p. m.
Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
Transmisión: Liga 1 Max
Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas
Día: Sábado 23 de mayo
Hora: 8:30 p. m.
Estadio: Alejandro Villanueva (Matute)
Transmisión: Liga 1 Max
Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima
Día: Domingo 31 de mayo
Hora: 3:00 p. m.
Estadio: Héroes de San Ramón (Cajamarca)
Transmisión: Liga 1 Max
¿Qué necesita Alianza Lima para campeonar?
Con 33 puntos en 14 partidos jugados, la ventaja blanquiazul es sólida pero no definitiva. Cienciano (30 pts) y Los Chankas (29 pts) acechan el liderato, lo que convierte los próximos dos encuentros en “finales adelantadas” al ser rivales directos.
Si Alianza Lima logra una victoria en Cusco ante Cienciano, podría quedar a un paso del título dependiendo del resultado de Los Chankas. El duelo en Matute contra el equipo de Andahuaylas asoma como el escenario ideal para celebrar ante su hinchada antes de cerrar el torneo en Cajamarca.
Alianza Lima espera llevarse el Torneo Apertura 2026. (Foto: X).
Un dato relevante para la última jornada es el reencuentro con Hernán Barcos, quien ahora defiende la camiseta del FC Cajamarca. El “Pirata” buscará aguarle la fiesta a su exequipo en los 2,750 metros de altura de la ciudad cajamarquina.
DATOS CLAVE
- Alianza Lima lidera la tabla con 33 puntos tras empatar 1-1 contra Sporting Cristal.
- Pablo Guede dirigirá la visita ante Cienciano en Cusco el sábado 16 de mayo.
- Hernán Barcos enfrentará a su exequipo en la última fecha jugando para el FC Cajamarca.